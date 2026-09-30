La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca realizará este jueves una audiencia clave por el planteo de nulidad del Ateneo Médico Forense realizado el 13 de marzo. La querella sostiene que una falla técnica afectó la participación de peritos y que la conclusión sobre una posible muerte natural o accidental no debería incorporarse al expediente sin un nuevo debate científico.

La investigación por la muerte de Juan Carlos Rojas, quien fuera ministro de Desarrollo Social y secretario general de UTHGRA Catamarca, tendrá este jueves 1° de octubre una instancia judicial considerada de especial relevancia por la querella.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos de Catamarca llevará adelante la audiencia prevista en el artículo 452 del Código Procesal Penal de Catamarca, en el marco del planteo de nulidad presentado contra el Ateneo Médico Forense del 13 de marzo de 2026.

El cuestionamiento está centrado en las condiciones en las que se desarrolló esa pericia colegiada, que contó con profesionales presentes de manera presencial y otros conectados de forma remota.

Una falla técnica, en el centro del planteo

Según sostiene la querella, durante el ateneo se produjo una falla técnica de audio que habría impedido al perito de esa parte, el doctor Juan José Fenoglio, y a otros peritos oficiales que participaban a distancia, intervenir en igualdad de condiciones durante la deliberación.

La propia Fiscalía habría reconocido la existencia de ese inconveniente técnico.

Para la querella, esta situación resulta relevante porque el ateneo terminó modificando el escenario de las hipótesis sobre la muerte de Rojas: según su planteo, se dejó de lado una convergencia previa hacia la hipótesis de homicidio y tomó mayor fuerza la posibilidad de una muerte accidental o por causas naturales.

Qué podría pasar si se mantiene esa hipótesis

Uno de los puntos centrales planteados por la querella es la eventual consecuencia procesal de sostener como válida una conclusión no homicida.

De acuerdo con su postura, si finalmente se establece que la muerte no fue consecuencia de un delito, podría corresponder el dictado de un decreto de inexistencia de delito, lo que tendría impacto directo sobre la continuidad de la investigación.

La querella advierte que esa situación podría derivar en el archivo de la causa principal y de la investigación conexa por encubrimiento agravado, poniendo fin a casi cuatro años de investigación sobre las circunstancias de la muerte de Rojas.

La discusión que llegará a la Cámara

El planteo de nulidad no busca, según explicó la querella, anticipar cuál debe ser la conclusión sobre la causa de muerte, sino cuestionar que una definición de esa naturaleza pueda quedar incorporada al expediente a partir de un procedimiento que considera afectado por irregularidades técnicas.

En ese sentido, sostiene que debe garantizarse el contradictorio y la igualdad de armas, de modo que todos los profesionales intervinientes puedan participar efectivamente del debate científico.

La audiencia de este jueves será, por lo tanto, una instancia determinante para establecer si el ateneo cuestionado mantiene validez dentro del proceso o si deberá realizarse una nueva evaluación bajo condiciones que permitan la participación de los peritos involucrados.

La resolución de la Cámara tendrá incidencia directa sobre el rumbo que tome la investigación por la muerte de Juan Carlos Rojas, una causa que lleva casi cuatro años y que continúa generando fuertes interrogantes en Catamarca.