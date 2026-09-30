El proyecto para la puesta en funcionamiento del Centro Comercial de Valle Chico avanza con una propuesta que contempla la incorporación de 33 locales comerciales, con el objetivo de brindar una mayor variedad de bienes y servicios a los vecinos del sector y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades para comerciantes y emprendedores.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanización y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el acompañamiento de la Federación Económica de Catamarca, que colaborará en el proceso de comercialización y en la organización de los rubros.

Según explicaron durante una charla informativa, uno de los principales objetivos es evitar la concentración de comercios del mismo tipo y lograr una oferta diversificada. La intención es que, por ejemplo, no se instalen múltiples negocios dedicados a una misma actividad, sino que los locales permitan cubrir distintas necesidades de la comunidad.

Una consulta a los vecinos para definir los rubros

Desde el Gobierno provincial señalaron que previamente se realizó una consulta entre los habitantes de Valle Chico para conocer cuáles son los comercios y servicios que consideran más necesarios.

Entre los rubros que surgieron con mayor demanda aparecen un supermercado, un gimnasio, una farmacia y un bar, además de otros sectores que serán incorporados a partir del relevamiento.

“Son básicamente ellos quienes viven en el lugar y quienes saben cuáles son los bienes y servicios que más necesitan y consumen”, explicaron durante la presentación.

La propuesta contempla que los locales puedan ser adaptados de acuerdo con las necesidades de cada actividad, especialmente en aquellos casos que requieran instalaciones específicas, como el sector gastronómico.

¿Cómo se podrá acceder a los locales?

Los 33 locales serán ofrecidos mediante licitación privada, a través de una convocatoria abierta a comerciantes, sean o no integrantes de la Federación Económica de Catamarca.

De acuerdo con lo explicado, se realizará un relevamiento de los interesados y posteriormente se avanzará con el proceso licitatorio. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta estarán los antecedentes y la trayectoria comercial, especialmente de empresas que ya se encuentran funcionando.

La intención es que los comerciantes puedan realizar sus propuestas y, a partir de ellas, definir la distribución de los distintos rubros.

Un proyecto pensado para una comunidad de 4.500 viviendas

Durante la presentación, desde el Ministerio de Vivienda remarcaron que el Centro Comercial forma parte de un proyecto más amplio para consolidar a Valle Chico como una comunidad con servicios propios.

El sector cuenta actualmente con unas 4.500 viviendas, y la planificación contempla no solamente la construcción de viviendas, sino también la incorporación progresiva de infraestructura y servicios.

En ese sentido, mencionaron la presencia de un hospital, espacios verdes y seguridad, además de la futura incorporación de espacios deportivos y otros servicios.

“Construir una casa está bien, pero no es todo lo que tiene que hacer el Ministerio de la Vivienda”, señalaron, al remarcar que el objetivo es que los vecinos puedan desarrollar distintas actividades sin necesidad de trasladarse permanentemente hacia otros sectores de la ciudad.

Inversión provincial

El proyecto cuenta con inversión provincial y, según se explicó, la construcción de los locales se concretó mediante un mecanismo de oferta privada.

Desde el Gobierno indicaron que, una vez concretada la comercialización de los locales, se buscará recuperar para el Estado los recursos invertidos. Además, el IPV y la Provincia analizan mecanismos de financiamiento para acompañar parte de las inversiones que deban realizar los comerciantes.

La jornada informativa se realizó este miércoles en la sede de la Federación Económica de Catamarca, donde se brindaron detalles sobre el proyecto y las condiciones para quienes estén interesados en participar de la futura licitación.