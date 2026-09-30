El avance de hechos delictivos violentos y el secuestro de armamento agravaron la alarma ciudadana por la inseguridad en Catamarca. Durante la jornada de este miércoles, diversos procedimientos policiales y denuncias vecinales en el interior y la Capital evidenciaron la vulnerabilidad que sufren los vecinos, desde el desbaratamiento de búnkeres armados dedicados a la venta de drogas hasta robos callejeros donde los propios damnificados debieron salir a recuperar sus pertenencias ante la inacción de las dependencias oficiales.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, donde un allanamiento antinarcóticos culminó con la detención de un hombre y el secuestro de más de un kilo de marihuana, cinco teléfonos celulares y un revólver apto para el disparo. El hallazgo de armamento en una vivienda de zona urbana encendió las quejas de los pobladores, quienes advierten sobre el crecimiento de puntos de comercialización ilegal de sustancias que funcionan sin control disuasivo en las calles.

A este operativo en el este provincial se sumó el robo perpetrado en la zona sur de la Capital, donde desconocidos sustrajeron una motocicleta que permanecía estacionada frente a un domicilio. Aunque el hecho quedó registrado por cámaras privadas y la víctima radicó la denuncia formal, la Policía no implementó rastrillajes urgentes, obligando a los familiares a buscar por sus propios medios hasta hallar el rodado oculto y desarmado entre la maleza de un terreno baldío en la zona norte.

La acumulación de operativos con armas incautadas y familias rastreando bienes sustraídos por mano propia generó profunda indignación en las barriadas populares. Los frentistas denuncian que las comisarías se limitan a recibir trámites administrativos sin desplegar patrulleros en la vía pública, obligando a los trabajadores a internarse en descampados y exponer su integridad física ante la parálisis policial.

Falta de patrullaje barrial y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil

La incapacidad de las fuerzas provinciales para frenar el delito reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios critican que el Ejecutivo provincial concentre su discurso en anuncios institucionales mientras desatiende la provisión elemental de patrulleros, combustibles y agentes en las comisarías barriales, dejando a la población indefensa ante el accionar impune de delincuentes en la vía pública.

A este déficit de gestión se suma la contradicción entre las promesas gubernamentales de modernización tecnológica y el abandono real de los vecinos tras sufrir un ilícito. Los damnificados señalan que, pese a contar con registros fílmicos nítidos y conocerse los predios descampados utilizados habitualmente como depósitos clandestinos, el Ministerio de Seguridad no ejecuta operativos cerrojo ni fiscaliza las zonas calientes de la ciudad.

El panorama delictivo constatado durante esta jornada confirma el repliegue estatal ante la inseguridad en Catamarca. Con armas de fuego incautadas en áreas residenciales, ciudadanos obligados a investigar por cuenta propia y reclamos que se multiplican en los centros vecinales, la comunidad exige al Poder Ejecutivo provincial operativos permanentes y presencia policial real en los barrios para devolver la tranquilidad a los hogares.

Fuente: El Aconquija