Alpine atraviesa su tramo más complicado de la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería francesa lleva tres carreras consecutivas sin sumar puntos y el Gran Premio de Singapur dejó una preocupación adicional: por primera vez en el año, los problemas de fiabilidad tuvieron un papel determinante en el rendimiento del equipo.

La situación golpeó especialmente a Franco Colapinto, que no pudo completar ninguna de las dos competencias disputadas durante el fin de semana en Marina Bay. En la Sprint, el inconveniente estuvo relacionado con el sistema de energía del motor eléctrico, mientras que en la carrera principal el argentino debió abandonar por un problema en la transmisión.

El resultado prolongó una racha negativa que comenzó después de un período en el que Alpine había logrado acercarse a Racing Bulls en la pelea por ocupar el quinto lugar entre los constructores. Tras 17 grandes premios, Alpine suma 68 puntos y ocupa el sexto puesto, mientras que Racing Bulls acumula 100 unidades.

La diferencia se amplió en las últimas fechas. En Azerbaiyán, un incidente entre Colapinto y Pierre Gasly terminó con los dos Alpine fuera de carrera, mientras Racing Bulls consiguió puntos importantes. Luego, en Malasia, el argentino largó desde el fondo debido a penalizaciones y finalizó 13º, sin posibilidades de entrar en la zona de puntos. Gasly, en tanto, terminó 16º.

Singapur profundizó el problema. Gasly clasificó octavo y terminó undécimo, mientras que Colapinto quedó eliminado en la Sprint y tampoco pudo completar el Gran Premio. De esta manera, el equipo cerró el fin de semana sin unidades y con dos fallas mecánicas concentradas en el monoplaza del argentino.

Hasta este momento de la temporada, la fiabilidad había sido uno de los aspectos positivos de Alpine. La escudería había apostado por las unidades de potencia Mercedes y sumó modificaciones en la suspensión y la transmisión, después de los problemas que había experimentado durante 2025.

El cambio de proveedor de motores permitió mejorar tanto el rendimiento como la confiabilidad general del A526. Por eso, las fallas registradas en Singapur generaron especial atención dentro de la estructura francesa y obligarán a revisar en detalle el monoplaza utilizado por Colapinto.

El piloto argentino, que actualmente ocupa el 12º lugar del campeonato con 27 puntos, también llega a este tramo del calendario después de una serie de resultados irregulares. Su mejor actuación de las últimas fechas se produjo en Italia, donde terminó noveno después de haber llegado a ubicarse tercero durante la carrera. En España había conseguido el séptimo puesto, uno de sus mejores resultados de la temporada.

Ahora, el objetivo inmediato será determinar qué provocó las dos fallas sufridas en Singapur y evitar que vuelvan a repetirse. El equipo realizará una revisión exhaustiva del A526 antes de trasladarse a Norteamérica.

La próxima etapa del campeonato marcará el regreso a un tramo especialmente importante para Colapinto. La Fórmula 1 continuará el 23 de octubre en Estados Unidos, antes de los Grandes Premios de México y Brasil. El piloto argentino ya anticipó que espera recuperar el rendimiento después de un fin de semana que calificó como uno de los más difíciles de su carrera.