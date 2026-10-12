El avance sin control de maquinarias contratadas para obras públicas sobre parcelas particulares encendió duras críticas vecinales en la Capital. Los constantes reclamos por atropellos a la propiedad privada en la ribera del río del Valle dejaron al descubierto severas falencias en la fiscalización de las empresas adjudicatarias por parte de la gestión que lidera Raúl Jalil en Catamarca, generando un profundo malestar institucional en Catamarca.

Las denuncias formuladas por residentes del barrio Villa Parque Chacabuco expusieron la irrupción no autorizada en inmuebles situados sobre la avenida Presidente Castillo. Según relataron los propietarios afectados, operarios al servicio de los trabajos ribereños retiraron los alambrados perimetrales, realizaron excavaciones destructivas y ocuparon el terreno sin notificación formal previa.

A la invasión de los predios se suma la falta de intervención de las áreas de Control Urbano e Infraestructura para frenar el uso ilegítimo del suelo. Los frentistas damnificados remarcaron que el avance de los equipos pesados altera los límites catastrales y causa perjuicios patrimoniales directos que vulneran el derecho de propiedad.

Frente a esta situación de indefensión, los vecinos exigieron la paralización inmediata de las tareas de remoción en los lotes usurpados. Reclamaron la restitución urgente de los cercos divisorios y el establecimiento de una mesa de diálogo que garantice la reparación de los daños causados por la maquinaria.

Avance irrestricto de obras y duros reproches a la administración provincial

La falta de respuestas ante los reclamos territoriales reavivó los duros reproches de las juntas barriales hacia el Poder Ejecutivo provincial. Fustigan que la administración que conduce Raúl Jalil en Catamarca omita supervisar el accionar de las contratistas, permitiendo que se vulneren terrenos particulares en beneficio de proyectos fluviales.

Asimismo, referentes comunitarios recriminan que los organismos provinciales no establezcan canales de mediación para proteger a los damnificados antes de iniciar las obras. Cuestionan que las carteras de Obras Públicas mantengan un silencio absoluto mientras las máquinas continúan operando sobre sectores que colindan con el cauce del río.

La ocupación no autorizada de parcelas y la ausencia de inspecciones oficiales mantienen en estado de alerta a los residentes de Villa Parque Chacabuco. Ante la persistencia de las excavaciones irregulares, la comunidad exige la intervención de la Justicia y soluciones inmediatas para resguardar las propiedades de la zona.

Fuente: El Aconquija