Milei descartó la salida de Caputo y dijo que tiene US$125.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria

El presidente Javier Milei ratificó este lunes a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y rechazó las versiones sobre una posible salida del funcionario. Además, aseguró que el Gobierno cuenta con US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre. También calificó de “disparate total” la posibilidad de reemplazarlo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada.

“Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, sostuvo el mandatario, quien negó que existan diferencias entre el ministro y la mesa política del oficialismo. “Nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, agregó.

Los rumores sobre una posible salida del titular de Economía volvieron a circular en los últimos días, luego de su ausencia en una reunión de Gabinete en la que participó Ades. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también había descartado un relevo en el Ministerio de Economía.

“No hay ninguna duda en la continuidad de Toto”, sostuvo Menem en una entrevista televisiva. El legislador atribuyó las versiones a operadores que, según dijo, buscan debilitar al Gobierno.

Los dólares para enfrentar una corrida

Milei aseguró que no espera una corrida cambiaria, pero que el Gobierno está preparado para enfrentarla. “Tengo 125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó.

Para fundamentar esa cifra, mencionó vencimientos de deuda en manos de tenedores locales, acuerdos de refinanciación con organismos internacionales y otros países, compras de divisas del Banco Central, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos y operaciones de dólar futuro. También incluyó el superávit comercial y los posibles ingresos de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“No espero una corrida, pero me preparo”, insistió el Presidente, quien agregó que “los dólares nos salen por las orejas”.

Milei negó una recesión y habló de la reelección

Durante la entrevista, el mandatario rechazó las interpretaciones que describen un estancamiento de la economía y sostuvo que la situación varía según los sectores y las provincias. En ese sentido, destacó el desempeño de los distritos que adhirieron al RIGI y cuestionó a los gobiernos de Buenos Aires, La Rioja y Formosa por no haberlo hecho.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló.

Milei también negó que exista un problema de empleo y celebró lo que definió como una “explosión del empleo informal”. A la vez, cuestionó los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al sostener que no reflejan los cambios estructurales de la economía. No anunció modificaciones concretas en las mediciones oficiales.

En el plano político, confirmó su intención de competir por un segundo mandato en 2027. También anticipó que buscará acuerdos electorales con gobernadores que compartan su programa de desregulación y ratificó su intención de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Es falso, hay algunos malintencionados que hacen circular eso”, dijo sobre las versiones de diferencias internas en torno a la estrategia electoral. Y concluyó: “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección”.