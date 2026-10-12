Entre pastillas y realidad: mi día a día con la medicación para la depresión

Cuando suena la alarma por la mañana, mi primer pensamiento no es qué voy a desayunar o qué tengo que hacer en clase o en el trabajo. Mi primer pensamiento es cuánto pesa mi cuerpo. Es un peso real, físico, como si las sábanas estuvieran hechas de cemento. No es pereza, es algo mucho más profundo que viene de toda la medicación que me tomé el día anterior y, sobre todo, del hipnótico que me ayudó a “desconectarme” por la noche. Me quedo ahí un rato, mirando a la nada, intentando que mis músculos respondan. Hay mañanas en las que siento que soy un motor viejo que arranca a tirones y le cuesta la vida ponerse en marcha y otras, pocas, en las que parece que la medicación por fin hace lo que debe y se enciende una luz que me permite funcionar.
Pero lo normal es ese inicio lento. Me levanto sin fuerzas, con la sensación de que todavía no he terminado de despertarme del todo. Es como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en el sueño químico de la noche anterior. Voy al baño, me lavo la cara y me miro al espejo, pero a veces me cuesta reconocerme en esos ojos que parecen estar siempre un poco empañados. Es la rutina de empezar el día a contracorriente, intentando alcanzar un ritmo que el resto del mundo ya ha alcanzado hace horas.
Y lo más duro es saber que no soy una excepción, sino parte de una generación exhausta: según los últimos datos del Barómetro Juventud, Salud y Bienestar, más de la mitad de los jóvenes en España (el 54,7%) afirma haber tenido problemas de salud mental en el último año. No es un caso aislado, es una crisis colectiva; de hecho, el Informe Juventud en España alerta de que la tasa de problemas psicológicos en jóvenes de entre 15 y 34 años ha crecido un 590%, recientemente. Este despertar mediado por la química es, en silencio, la realidad compartida de miles de jóvenes en nuestro país.
En Argentina, las internaciones por salud mental en el sistema público subieron 42% desde 2023 y las consultas ambulatorias 23% en el último año, según el 2º Informe Federal de Salud Mental que coordinó la Universidad Nacional de Lanús.
Voy al baño, me lavo la cara y me miro al espejo, pero a veces me cuesta reconocerme en esos ojos que parecen estar siempre un poco empañados. Es la rutina de empezar el día a contracorriente, intentando alcanzar un ritmo que el resto del mundo ya ha pillado hace horas
La ‘vida en pausa’
Una vez que consigo salir de casa, empieza lo que yo llamo la “vida en pausa”. Es una sensación rarísima. Yo soy consciente de todo lo que pasa a mi alrededor: veo a la gente correr para tomar el autobús, escucho las conversaciones en la calle, veo el movimiento de la tienda… pero no conecto. Siento que estoy en una burbuja donde el sonido llega amortiguado y nada me toca de verdad y eso me genera una impotencia increíble. Es como si yo estuviera quieta, en un punto muerto, mientras mi mundo sigue girando a toda velocidad. No soy capaz de procesar las cosas con la rapidez que se espera de mí.
A veces alguien me cuenta algo importante, algo que debería hacerme reaccionar, y yo me quedo ahí, procesando las palabras como si me estuvieran hablando en otro idioma. No es que no me importe, es que mi cerebro está trabajando bajo el efecto de los ansiolíticos y todo va más despacio. Esa falta de conexión me hace sentir muy sola, incluso cuando estoy rodeada de gente. Me pregunto si ellos notan que no estoy “ahí”, si se dan cuenta de que mi mirada está perdida en algún punto entre lo que dicen y lo que yo soy capaz de entender. Es como vivir con un desfase constante entre la realidad y mi cabeza.
A veces alguien me cuenta algo importante, algo que debería hacerme reaccionar, y yo me quedo ahí, procesando las palabras como si me estuvieran hablando en otro idioma. No es que no me importe, es que mi cerebro está trabajando bajo el efecto de los ansiolíticos y todo va más despacio. Esa falta de conexión me hace sentir muy sola, incluso cuando estoy rodeada de gente
El precio de querer seguir
Todo empezó con una lesión en la espalda que, de la noche a la mañana, paralizó mi vida por completo durante meses. Estaba intentando lidiar con la frustración de perder mi rutina cuando me tuvieron que operar de las muelas del juicio. Estaba en plena recuperación física cuando, a la semana, falleció mi abuelo, y apenas unos días después se terminó mi relación de pareja. Fue una avalancha de dolor físico, pérdida y estrés emocional en muy poco tiempo. Mi cuerpo y mi mente no pudieron soportar tanta presión de golpe; me hundí anímicamente, la ansiedad se disparó y perdí por completo la capacidad de dormir. Por eso, a principios de enero de 2026, tuve que empezar esta medicación: Zolpidem, Rivotril y Fluoxetina prescritas por un médico.
Aceptar que mi vida dependía de unas pastillas fue uno de los tragos más amargos que he tenido que pasar. Al principio me negaba, pensaba que era una señal de debilidad o que me estaba convirtiendo en una especie de robot. Pero luego me paré a pensar con calma. Entendí que no quería estar medicada el resto de mi vida, pero que quería vivir el resto de mi vida y, si para eso tenía que aceptar este proceso, lo iba a hacer. Fue una decisión de supervivencia. No me gusta tomarme todo esto, es que sé que, sin toda la medicación, el pozo sería demasiado hondo como para salir sola. Y es una red de seguridad que sostiene a muchas más mujeres que a hombres: los datos reflejan que en España el 10% de la población sufre ansiedad, pero la incidencia en mujeres duplica a la de los hombres. Somos mayoría las que libramos esta batalla.
Entendí que no quería estar medicada el resto de mi vida, pero que quería vivir el resto de mi vida y, si para eso tenía que aceptar este proceso, lo iba a hacer
Aun así, el proceso es duro. Estar en este estado de “pausa” constante te quita muchas cosas. Hay días en los que me siento totalmente plana, como si mis emociones estuvieran atrapadas y yo hubiera dejado de poder sentirlas. No siento alegría, pero tampoco una tristeza insoportable… hasta que, de repente, todo explota. Puedo estar horas sin sentir absolutamente nada y, de la nada, empezar a llorar sin saber por qué sin que haya pasado nada concreto. Es como si mi cuerpo necesitara soltar todas las emociones y sentimientos que la medicación mantiene alejada de mí durante el día. Es un llanto que me deja agotada, sin fuerzas para nada, y que me recuerda que, aunque esté medicada, el dolor sigue presente.
La lucha contra el silencio mental
Cuando por fin termina el día y llego a casa, aparece el miedo a la noche. La gente piensa que, con toda la medicación que tomo, dormir es fácil, pero para nada. Mi cabeza es mi peor enemiga cuando intento dormir. Empieza a darle vueltas a todo: a lo que hice mal, a lo que no hice, a lo que me da miedo del futuro… Es una lucha constante. Mi mente se resiste a apagarse, pelea contra el efecto de la pastilla como si le fuera la vida en ello y es una sensación de angustia muy fuerte. Quiero dormir, necesito descansar, pero mis pensamientos son como un ruido de estática que no me deja en paz. Y parece que este ruido mental colectivo va en aumento, pues la demanda de antidepresivos en las farmacias, según el Observatorio de Tendencias de Cofares, se ha disparado un 24% en el último año. Cada vez somos más las mentes que necesitan un freno de mano externo.
Al final la química siempre gana. Por mucho que mi ansiedad intente mantenerme despierta, llega un momento en que el hipnótico hace su efecto. No es un sueño bonito ni natural. Es como si alguien me diera un golpe y me apagara al instante. Me rindo porque no me queda otra, porque mi cuerpo ya no puede más. Es una desconexión forzosa que me lleva a ese vacío negro hasta la mañana siguiente, cuando la alarma vuelve a sonar y el ciclo de pesadez y falta de fuerzas empieza otra vez desde cero.
El miedo a lo que vendrá después
Vivir así te hace plantearte muchas cosas sobre el futuro. Tengo miedos, demasiados. Me da miedo pensar que no voy a ser capaz de superar esto nunca, que esta versión de mí, a medias y medicada, es la que se va a quedar para siempre. Me aterra perderme los mejores años de mi vida por estar en este estado de somnolencia constante y no saber quién soy yo realmente sin todos estos fármacos. A veces trato de recordar cómo era antes de todo esto, pero me cuesta, como si esa versión de mí fuera un personaje de una película que vi hace mucho tiempo y no soy capaz de recordar con claridad.
Tengo miedos, demasiados. Me da miedo pensar que no voy a ser capaz de superar esto nunca. Me aterra perderme los mejores años de mi vida
Pero también tengo el miedo contrario: el miedo a dejar las pastillas. ¿Y si las dejo y descubro que no puedo manejar la realidad? ¿Y si el abismo que me trajo hasta aquí sigue igual de profundo y me caigo otra vez? Es un equilibrio muy precario. Por un lado, quiero mi libertad, pero, por otro, me da pánico lo que pueda pasar si me quitan esta red de seguridad. Es una sensación de dependencia que me hace sentir pequeña, pero soy consciente de que todo esto es un proceso y que no puedo saltarme pasos.
Una carrera de fondo sin meta clara
A pesar de todo lo malo, trato de ser positiva, aunque sea por puro agotamiento. Sé que el hecho de estar escribiendo esto, de ser capaz de analizar cómo me siento, ya es un paso. La medicación me tiene en pausa, sí, pero esa pausa también me está dando el tiempo necesario para recomponerme por dentro, aunque sea muy despacio. No es el camino que yo hubiera elegido, pero es el que me ha tocado para seguir adelante y tengo que respetarlo. No puedo pedirle a mi cuerpo que corra una maratón cuando todavía está aprendiendo a caminar de nuevo.
A cualquiera que lea esto, le diría que no me juzgue por mi falta de energía o por mi mirada perdida. Tengo 22 años y no es que no quiera esforzarme, es que estoy librando una batalla interna que consume todas mis reservas. La medicación es mi armadura, pero es una armadura muy pesada que me cansa solo de llevarla puesta. Espero que algún día pueda quitármela y caminar ligera, pero mientras tanto, sigo aquí, paso a paso, intentando que el motor no se pare del todo y esperando que, poco a poco, la luz de cada mañana deje de pesar tanto y empiece a brillar de nuevo, pero esta vez de verdad.