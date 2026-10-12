El presidente Javier Milei aseguró que Argentina contará con unos USD 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante 2027. La cifra fue planteada durante una entrevista con Radio Mitre, en la que también señaló que no espera que se produzca un episodio de esas características, aunque remarcó que su administración trabaja sobre ese escenario.

La referencia surgió al analizar la capacidad de respuesta del Gobierno frente a una eventual presión sobre el mercado cambiario. En ese contexto, Milei comparó la situación actual con la que atravesó el país durante las elecciones legislativas de 2025, cuando, de acuerdo con sus propios cálculos, se disponía de unos USD 70.000 millones para hacer frente a una corrida.

A ese esquema se había sumado entonces un respaldo de USD 2.500 millones del Banco Central de Estados Unidos, según detalló el mandatario. Para 2027, en cambio, el Gobierno sostiene que tendrá un volumen de recursos considerablemente mayor y distintas herramientas para intervenir ante una eventual tensión financiera.

Entre los mecanismos mencionados aparecen las reservas acumuladas por el Banco Central, los swaps con Estados Unidos y China, las posiciones en contratos de dólar futuro y los dólares que podrían ingresar a través de la balanza comercial y las inversiones.

En particular, el Gobierno había detallado una acumulación de aproximadamente USD 20.000 millones por parte del Banco Central desde las elecciones de octubre de 2025. A esa cifra se sumarían otros USD 20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, una suma similar vinculada al acuerdo con China y una posición de hasta USD 15.000 millones en contratos de dólar futuro.

La disponibilidad efectiva de esos recursos es, de todos modos, uno de los puntos centrales de la discusión económica. El monto mencionado por Milei reúne distintas fuentes de financiamiento y herramientas financieras que no necesariamente representan dólares líquidos disponibles de manera inmediata para intervenir en el mercado.

Un análisis difundido este lunes por Infobae, a partir de estimaciones del economista Miguel Ángel Broda, calculó que el poder de fuego efectivo del Gobierno podría ubicarse entre USD 36.000 millones y USD 64.000 millones, dependiendo de las condiciones de acceso a cada uno de esos mecanismos.

La diferencia entre ambas cifras radica, principalmente, en qué recursos pueden contabilizarse como disponibilidad inmediata y cuáles corresponden a líneas de financiamiento, acuerdos de intercambio o instrumentos que requieren determinadas condiciones para ser utilizados.

El debate adquiere especial relevancia de cara a 2027, año en el que se realizarán las elecciones presidenciales. La estrategia oficial apunta a llegar a ese período con una mayor disponibilidad de herramientas para responder ante eventuales episodios de presión cambiaria y evitar que una corrida genere una crisis financiera de mayor magnitud.