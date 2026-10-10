Dos personas de 29 años fueron aprehendidas en Catamarca luego de una persecución policial en inmediaciones del barrio Centenario, en la Capital. Ambos circulaban en una motocicleta con un televisor cuya propiedad y procedencia no pudieron acreditar, según informó la Policía. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tanto el rodado como el artefacto electrónico.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 del viernes 9 de octubre, cuando los uniformados observaron a un hombre y una mujer que transportaban el televisor en una moto. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que se extendió hasta un descampado.

Televisor de dudosa procedencia en Catamarca: cómo fue el operativo

El procedimiento finalizó en cercanías de la calle Virgen de Itatí, sin numeración, donde los efectivos lograron interceptar a los sospechosos. Los aprehendidos fueron identificados por sus apellidos como Celarayan y Amado, ambos de 29 años.

De acuerdo con la información oficial, la Policía secuestró la motocicleta y el televisor debido a que los ocupantes no pudieron demostrar su legítima propiedad ni explicar su procedencia. Sin embargo, el reporte no precisó si el artefacto había sido denunciado como robado ni identificó a una posible víctima.

Tras las aprehensiones, intervinieron sumariantes de la Unidad Judicial N.º 8 y peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar el procedimiento y reunir elementos de interés para la investigación.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que dispuso las medidas que deberán cumplirse para avanzar con las actuaciones. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre una eventual imputación ni sobre la existencia de una denuncia previa relacionada con el televisor.

El caso se encuentra en etapa de investigación y serán las autoridades judiciales las que deberán determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades. La falta de documentación sobre la propiedad del artefacto motivó su secuestro, pero por sí sola no permite establecer que haya sido sustraído.

La investigación deberá establecer, además, si el televisor está vinculado con algún hecho delictivo denunciado en Catamarca. Por ahora, la información policial se limita a confirmar la persecución, las aprehensiones y el secuestro de los elementos, sin precisar el origen del aparato ni las circunstancias previas al procedimiento.

Fuente: El Aconquija