La 18º Feria del Libro de Catamarca tendrá este sábado una jornada especial, con apertura exclusivamente por la tarde, desde las 15 y hasta las 22, en el Predio Ferial. Entre las actividades destacadas se encuentran el recital de Teresa Parodi, a las 20, y el homenaje al poeta catamarqueño Leonardo Martínez, a diez años de su fallecimiento, junto con presentaciones de libros, talleres, música en la Pérgola y propuestas para las infancias.

La reconocida compositora y cantora Teresa Parodi presentará en el auditorio 1 de la Feria a las 20 hs “Hasta que amanezca”, su nuevo trabajo discográfico, editado en mayo de este año. El concierto también recorrerá algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, como Pedro Canoero, Apurate José, El otro país y Esa musiquita, entre otras obras que forman parte del cancionero popular argentino.

Con más de tres décadas de trayectoria, Parodi mantiene una obra profundamente ligada a la identidad y las historias de nuestro pueblo, con canciones que dialogan con la tradición folklórica y las nuevas sonoridades.

Un poco antes, a las 18:30, en el auditorio 1 del Pabellón Peregrina Zárate, la Feria rendirá homenaje al poeta catamarqueño Leonardo Martínez, al cumplirse diez años de su fallecimiento. La actividad, impulsada por la poeta Rosario Andrada junto a escritores y amigos del autor, recorrerá su vida, su obra y los temas que atraviesan su poética.

En ese marco, se presentará Quieto corazón de monte, la poesía reunida de Martínez, publicada por El Guadal Editora. El libro reúne sus once títulos poéticos y suma una cronología a cargo de Estefanía Herrera y una semblanza de la escritora Ivonne Bordelois. La presentación estará a cargo de sus editores, Víctor Aybar y Estefanía Herrera.

El homenaje se completa con una muestra dedicada al autor, impulsada por la Secretaría de Gestión Cultural, que reúne aspectos de su obra poética y objetos personales vinculados con su vida como escritor.

Talleres, música y propuestas para las infancias

La programación del sábado se desplegará en distintos espacios del Predio Ferial, con actividades para públicos de todas las edades.

En el Espacio Talleres, desde las 15 habrá propuestas de pintura y dibujo, entre ellas el taller infantil de pintura y Color, personajes y escenarios. A las 17 se realizará Chakana: despertando la memoria ancestral, a cargo de Natalia Ayala, Valentina Barrionuevo y Mariangeles Nieva; y a las 19, Sebastián Gershani dictará Art Toys: del dibujo al muñeco.

La Pérgola reunirá distintas propuestas musicales y de danza durante la tarde y la noche. La programación incluye al Centro de Jubilados y Pensionados de Pomán con la obra teatral Las del frente y música a través de las voces de Tito Giam, Embrujo, Federico Miranda y Kaly Barrionuevo, además de las presentaciones vinculadas con VADERCON!, que suma expresiones de la cultura pop y la danza.

El Espacio Infantil abrirá a las 15 con la propuesta Mundo Mágico, de la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada. A las 17 se presentará Canciones para las infancias, con el dúo de Eugenia Martínez y Agustín Varela; a las 18 será el turno de El Mundo de Ronda, con Ronda Vázquez, y a las 19 regresará Mundo Mágico.

La 18.ª Feria del Libro de Catamarca se desarrolla hasta el domingo 11 de octubre en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita.

La programación feriadellibro.catamarca.gob.ar