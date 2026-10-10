El bloque de La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 21 de octubre, con el objetivo de frenar el avance de la oposición contra el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. La convocatoria fue encabezada por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

El temario incluye proyectos sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar, además de iniciativas vinculadas con la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y las sanciones al vandalismo rural. También se tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla cambios en la regulación de la compra de tierras por parte de extranjeros.

La estrategia oficialista busca quitarle fuerza a la sesión convocada por la oposición para el 15 de octubre, en la que distintos bloques intentarán debatir la derogación del DNU y otras medidas. Para iniciar esa sesión, la oposición necesita reunir el cuórum reglamentario de 129 diputados.

La discusión se intensificó después de que la Corte Suprema restableciera cautelarmente la vigencia del artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley de Tierras Rurales y eliminado sus límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. El Gobierno busca sostener el decreto mientras negocia cambios legislativos para encauzar el conflicto.