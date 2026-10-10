La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Urbanismo y Arquitectura, con su Dirección de Obras Públicas, lleva adelante el “Sistema de recuperación de veredas degradadas”, un dispositivo de intervenciones focalizadas diseñado para dar respuesta a demandas habitacionales urgentes en los barrios de la ciudad.

Las autoridades aclararon que esta iniciativa funciona de manera independiente al plan estructural general de veredas de la comuna, constituyendo un mecanismo ágil de cooperación comunitaria para ejecutar pequeñas obras de reparación peatonal en frentes domiciliarios donde residen personas con dificultades motrices.

El programa está estrictamente orientado a hogares habitados por personas con discapacidad, adultos mayores con dificultades de movilidad o vecinos que utilicen sillas de ruedas o muletas y cuyo ingreso a la vivienda se encuentre severamente obstaculizado por el deterioro de la acera.

Si bien el marco normativo establece que el mantenimiento de la vereda es responsabilidad del frentista, el municipio desde hace tiempo, trabaja para intervenir solidariamente, ejecutar rampas de acceso y generar un entorno seguro que permita a las familias disfrutar del espacio al aire libre, recuperar el frente de la vivienda como ámbito de encuentro y fortalecer los lazos de convivencia en cada sector.

El esquema de trabajo opera bajo una modalidad compartida de recursos: el municipio dispone la capacidad logística, las cuadrillas operativas, la provisión de áridos (arena y ripio), el replanteo de niveles, la ejecución de fajas y el hormigonado, mientras que el vecino solicitante asume el aporte del cemento necesario para la obra.

El circuito se inicia formalmente tras la solicitud; luego, personal técnico de Obras Públicas realiza un relevamiento in situ para estimar la cantidad exacta de materiales y, una vez que el particular confirma su disponibilidad, se programa la fecha de inicio y se destina el equipo de trabajo al domicilio.

Aquellas familias que carezcan de capacidad contributiva y se encuentren en situaciones de extrema vulnerabilidad social son canalizadas a través de los programas integrales de infraestructura barrial de la comuna.

A los efectos de garantizar una adecuada planificación operativa y evitar la saturación de los canales de reclamos generales —como la línea 147 o la aplicación Cerca—, desde el municipio informaron que las solicitudes deben ingresarse por la Mesa de Entradas General del Palacio Municipal o ante el área de Intendencia.

Para dar curso al expediente, los solicitantes deben presentar una nota detallando la urgencia o certificado de discapacidad. Una vez contactados, deberán consignar la ubicación exacta del inmueble, adjuntar una fotografía clara del estado de la calzada peatonal. Para ello, se recomienda registrar uno o dos números de contacto telefónico para que los inspectores puedan coordinar la visita técnica previa.