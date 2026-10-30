El vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, mantuvo una reunión con la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la asesora de Gobierno, Mara Murúa; el fiscal de Estado, Nicolás Rosales Matienzo; y la secretaria de Gabinete, Luz Soria, para analizar los avances de las actuaciones ministeriales en el Colegio Privado Pía Didoménico.

En el encuentro se abordaron los avances del sumario administrativo iniciado mediante Disposición N.º 999/2026 y la Actuación Ministerial Extraordinaria de Acompañamiento y Supervisión Institucional, dispuesta por Resolución del Ministerio de Educación y Trabajo N.º 252/2026.

La ministra informó que este viernes 30 de octubre concluye la etapa de análisis de los elementos probatorios y que la Comisión Instructora Sumarial presentará su informe final el martes 3 de noviembre. Sobre la base de sus conclusiones, las autoridades competentes evaluarán las eventuales responsabilidades administrativas y resolverán las medidas y sanciones que correspondan conforme a la normativa vigente, respetando el debido procedimiento.

Entre las sanciones previstas en el artículo 24 de la Ley Provincial N.º 3387 se contemplan apercibimientos y medidas que pueden alcanzar la cancelación de la adscripción a la enseñanza oficial y la pérdida del aporte estatal. La eventual aplicación de estas sanciones dependerá de las responsabilidades que se determinen en el sumario y del cumplimiento del debido procedimiento.

En simultáneo, el ministerio de Educación y Trabajo permanece atento a las disposiciones que tomen las autoridades judiciales sobre los sucesos que involucran a estudiantes de la institución.

Acompañamiento a estudiantes y familias

En paralelo a la investigación administrativa, el equipo de la Dirección de Mediación Escolar que encabeza la actuación extraordinaria continuará con las tareas de acompañamiento y supervisión institucional hasta finalizar el ciclo lectivo.

El trabajo tiene como objetivo sostener las trayectorias educativas de los estudiantes del nivel secundario y fortalecer las condiciones de cuidado y convivencia escolar. Contempla espacios de contención y escucha, junto con orientación y acompañamiento interdisciplinario para los estudiantes y sus familias.

La investigación sumarial y el acompañamiento institucional mantienen funciones diferenciadas: mientras la primera busca esclarecer las actuaciones institucionales y determinar eventuales responsabilidades, el segundo atiende las necesidades de cuidado y continuidad educativa de la comunidad escolar.