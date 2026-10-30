El Ministerio de Salud llevó a cabo el lanzamiento oficial del Servicio Provincial de Teleconsulta en la ciudad de Belén, que estará disponible a partir del 2 de noviembre para toda la provincia. Esta nueva herramienta tiene como objetivo acercar la atención médica a la comunidad y ampliar las posibilidades de acceso, especialmente para quienes viven en el interior provincial.

El lanzamiento tuvo lugar en el Hotel Belén y contó con la presencia de los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Salud, Johana Carrizo; el coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos, Juan Pablo Dusso; el intendente de Belén, Cristian Yapura; la senadora por Belén, Soledad Blas, entre otras autoridades.

Durante la presentación se realizó una teleconsulta en vivo y directo, mostrando el funcionamiento de la plataforma. Asimismo, se indicó que el servicio de Teleconsulta brindará atención de baja complejidad en Clínica Médica y Pediatría, todos los días, incluidos feriados, de 8 a 20 horas a través de micasalud.catamarca.gob.ar.

Está destinado a personas con cobertura pública exclusiva, es decir aquellos que no tienen beneficios de obra social o prepagas, y beneficiarios de Incluir Salud (pensiones no contributivas), pudiendo acceder a tres teleconsultas mensuales por paciente.

Las consultas serán brindadas por 28 médicos fijos y 10 de respaldo, especialistas en pediatría, clínica médica y salud familiar y comunitaria, que cuentan con formación en telemedicina, a través del Círculo Médico de Catamarca.

La consulta se integrará a la Historia Clínica Digital, lo que permite emitir recetas e indicaciones y contempla consentimiento informado y protocolos de derivación.

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, destacó que esta herramienta “es una transformación sanitaria y no es un evento aislado, es parte de un largo recorrido en el que venimos trabajando”.

Seguido, explicó que: “la telemedicina es una nueva era y hoy estamos al mismo nivel de cualquier otra provincia, e incluso de otros países del mundo. La salud digital tiene muchos capítulos, y el capítulo más importante es la telemedicina, la prevención en tiempo real a través de un teléfono o una tablet”, precisó.

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Alberto Natella, felicitó a quienes trabajaron en este proceso y resaltó que “tener la posibilidad de, con un dispositivo electrónico, hacer una consulta con los especialistas de la Capital, es acercar el Estado a la gente”

Por último, Juan Pablo Dusso, coordinador de la Unidad de Asuntos Estratégicos y Reforma del Estado, expresó que “esto es parte de un sistema integral que es muy importante, y que tiene una pata que es la conectividad, con la que venimos trabajando, por pedido del Gobernador, en toda la provincia. Por eso que la fibra óptica llegue a diferentes localidades tiene una importancia y un triple impacto: en la salud, en la educación y en la seguridad”.