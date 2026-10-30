El acumulado de pasivos ambientales sin remediar y el deterioro estructural de las piletas de residuos químicos encendieron las alarmas en el interior provincial. A través de presentaciones formales ante organismos judiciales y ambientales, pobladores y productores del oeste catamarqueño advirtieron sobre el riesgo inminente de escurrimientos nocivos, un escenario donde sobre la Minería en Catamarca: alertan por el abandono de instalaciones extractivas en desuso.

Las denuncias comunitarias se concentran en la falta de planes de cierre de mina efectivos y en la fragilidad de las membranas que contienen las colas con metales pesados. Representantes territoriales señalaron que las filtraciones de lixiviados amenazan con alcanzar las napas freáticas y los cauces que abastecen el riego agrícola, explicando por qué respecto a la Minería en Catamarca: alertan por el abandono de controles estables sobre las viejas piletas de procesamiento.

A la amenaza de infiltración en el suelo se suma la volatilización de polvo seco contaminado con cianuro y reactivos utilizados en la concentración metalífera. Las familias de las zonas aledañas señalaron el incremento de afecciones en la piel y problemas respiratorios en la población infantil, consolidando un panorama en el cual sobre la Minería en Catamarca: alertan por el abandono estatal de la fiscalización epidemiológica en los valles.

Frente a esta vulneración de los derechos ambientales y de salud, las asambleas ciudadanas exigieron la ejecución inmediata de las pólizas de caución ambiental y la remediación integral de los terrenos afectados. Reclamaron que se realicen análisis químicos independientes en todo el territorio.

Cuestionamientos a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno en Catamarca

Las principales observaciones de las comunidades de la región apuntan hacia la inacción de los organismos provinciales de aplicación. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil no exija a las compañías internacionales la remediación inmediata de los pasivos dejados tras la finalización de las etapas de explotación en Catamarca.

De igual manera, representantes legislativos de la oposición criticaron que el Ministerio de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente autoricen nuevos proyectos extractivos sin exigir antes la limpieza de las piletas abandonadas. Reprocharon que la provincia priorice las concesiones comerciales por encima de la seguridad ambiental de las poblaciones de Catamarca.

El reclamo por el saneamiento de las estructuras mineras en desuso continuará en el centro de la agenda pública. Ante los riesgos sanitarios expuestos, la sociedad exige inspecciones y auditorías urgentes sobre las empresas en Catamarca.

Fuente: El Aconquija