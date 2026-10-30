La reestructuración pedagógica adoptada por las autoridades de un reconocido establecimiento educativo privado de Catamarca provocó un profundo malestar en las comunidades escolares. A través de múltiples reclamos elevados por las familias ante las vías de denuncia pública, padres del Colegio Belgrano recriminaron la unificación de cursos con 35 alumnos por división, advirtiendo sobre las graves consecuencias pedagógicas que acarrea el hacinamiento en las aulas.

La indignación de los tutores se concentra en el impacto negativo que genera la sobrepoblación estudiantil dentro de las secciones unificadas. Según expusieron los padres de los alumnos, la convivencia simultánea de más de 35 jóvenes en un solo espacio dificulta el proceso de aprendizaje personalizado y reduce las condiciones mínimas de comodidad pedagógica, alimentando los reclamos por la unificación de cursos con 35 alumnos.

Ante esta situación, las familias cuestionaron directamente la inacción de los organismos estatales de contralor. Exigieron la rápida intervención del Ministerio de Educación provincial y de la Dirección de Inspección Laboral para verificar los cupos permitidos por aula y frenar la unificación de cursos con 35 alumnos que afecta el dictado regular de clases.

Esta problemática en el Colegio Belgrano no representa un hecho aislado dentro del sistema de gestión privada de la provincia. Diversas comunidades educativas vienen expresando quejas por la eliminación intempestiva del turno mañana en el Colegio Fasta, deficiencias en la merienda de la Escuela N° 49 e incumplimiento de plazos con los vouchers educativos en el Colegio Quintana.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Ejecutivo en Catamarca

Las principales observaciones de los tutores se dirigen contra la falta de supervisión oficial sobre los establecimientos subvencionados. Cuestionan que la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil no exija el cumplimiento estricto de las normativas que regulan la capacidad máxima de las aulas y las condiciones laborales docentes en Catamarca.

De igual manera, representantes de las agrupaciones de padres reprocharon que las carteras de Educación e Inspección Laboral mantengan una postura pasiva ante las reestructuraciones unilaterales que ejecutan los directivos escolares. Criticaron que el Estado provincial apruebe la unificación de divisiones sin considerar la calidad del proceso formativo de los estudiantes en Catamarca.

El descontento por el hacinamiento escolar mantendrá la presión sobre la Dirección de Educación Privada en los próximos días. Ante el agravamiento del conflicto, los tutores exigen inspecciones presenciales urgentes en Catamarca.

Fuente: El Aconquija