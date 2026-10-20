Comienzan a retomar los servicios de Subte tras más de 5 horas interrumpidos y la liberación de los tres metrodelegados

Las líneas de Subte y el Premetro comenzaron a normalizar sus servicios pasadas las 15:30 de este martes, luego de una medida de fuerza gremial desarrollada en repudio la detención de delegados.

Las líneas estuvieron interrumpidas desde las 10.

La protesta se puso en marcha por las detenciones de delegados durante una queja en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B.

En este sentido, se detalló que personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad concretó los arrestos cuando los delegados intentaban la apertura de molinetes y puertas de emergencias de dicha línea.

Se estableció que el empleado de Emova y metrodelegado Sebastián Carrizo abrió como protesta gremial una puerta de emergencia para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a una sanción aplicada a otro empleado.

Ante la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso la detención del gremialista por desobediencia. Sin embargo, cuando la Policía quiso arrestar a Carrizo, intervinieron dos delegados, el dirigente político de izquierda Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes entorpecieron la labor policial descendiendo con el imputado a la zona de andenes.

Entre los detenidos también se encontraba el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, por agredir a la Policía, quien luego fue el primero en ser liberado

“Carrizo se atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes”, confirmaron a NA.

“Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio”, expuso Claudio Dellecarbonara, miembro del Sec. Ejecutivo de AGTSyP, minutos antes de su arresto.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP – Metrodelegadxs) emitieron un comunicado en el que informaron que, hasta que no se concreten ambas liberaciones, las líneas iban a seguir interrumpidas.

Segovia fue notificado de la formación de la causa por resistencia a la autoridad y fue liberado. Respecto a los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridades y entorpecer el trabajo policial, estuvieron unas horas en CAD de Chacarita esperando a lo que ordene la Fiscalía. Finalemente, pasadas las 15, Dellecarbonara y Heredia también fueron liberados.

“Hay un ataque que no se ve desde la dictadura, la apertura de molinetes está garantizada por la Constitución, pero se los llevan presos. El jefe de gobienro (Jorge Macri) quiere establecer una dictadura fascista, no se puede protestar, no se puede hacer nada, quien reprimir y perseguir trabajadores y no lo vamos a permitir”, sostuvo Dellecarbonara a poco de recuperar la libertad.

Macri: “No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas”

Más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció en redes sociales: “Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden”, escribió en su mnensaje.

Ciudad intimó a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo del 50%

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó este martes a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo dispuesto por los metrodelegados en rechazo a la detención de dos dirigentes sindicales.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que exige asegurar la prestación de los servicios mínimos obligatorios, conforme a lo establecido en el Decreto 230/26.

Según el comunicado oficial, la resolución también requiere que las partes involucradas adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

“El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”, señala el documento.

La decisión se conoció después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldara las detenciones y advirtiera que no permitirá “extorsiones mafiosas” que afecten el transporte público.