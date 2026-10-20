Karina Milei juntó a su mesa política para preparar la sesión de Diputados, pero las internas siguen abiertas

Karina Milei volvió a reunir este martes a la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, con la mirada puesta en la sesión que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados. El encargado de repasar la agenda parlamentaria fue Martín Menem, uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia y protagonista de las disputas internas por el rumbo del oficialismo. El encuentro sirvió para ordenar las prioridades legislativas inmediatas, mientras detrás de escena persisten las diferencias sobre cómo se deben manejar los tiempos de los acuerdos que Javier Milei necesita para avanzar con sus reformas.

La reunión se desarrolló en Balcarce 50 y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Todos bajo la conducción de la hermanísima, que intenta mantener alineados a los distintos sectores del oficialismo en un momento en que las negociaciones parlamentarias empiezan a cruzarse con las ambiciones electorales de 2027.

El capítulo central de la reunión fue el Congreso. Menem presentó un panorama de los proyectos que llegarán este miércoles al recinto de Diputados, entre ellos iniciativas vinculadas con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar. Se trata de una agenda variada que obligará al oficialismo a poner nuevamente a prueba su capacidad para construir mayorías en una Cámara donde depende de acuerdos con otras fuerzas políticas.

Pero la discusión legislativa no termina en la sesión de este miércoles. La Casa Rosada tiene dos objetivos que considera prioritarios: eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conseguir la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren una ingeniería parlamentaria que excede los votos propios de La Libertad Avanza y coloca a los gobernadores en el centro de las negociaciones. Es allí donde las diferencias internas empiezan a pesar tanto como las resistencias de la oposición.

Como contó elDiarioAR, Martín y Lule Menem quieren administrar los tiempos de las conversaciones provinciales sin apresurar definiciones. Los primos consideran que las negociaciones pueden extenderse hasta bien entrado el próximo año y que cerrar acuerdos demasiado pronto implicaría resignar capacidad de presión. La estrategia les permite conservar margen para el armado electoral libertario y, al mismo tiempo, reforzar su papel como interlocutores indispensables entre la Casa Rosada y las provincias.

El problema es que no todos están dispuestos a esperar. Luis Caputo observa con preocupación las consecuencias económicas de una negociación política que amenaza con prolongarse hasta el año electoral. El ministro entiende que la incertidumbre también tiene un costo y que el Gobierno necesita ofrecer señales de previsibilidad. La diferencia con los Menem es, en buena medida, una discusión sobre los tiempos: mientras los operadores de Karina privilegian la capacidad de negociación, el titular del Palacio de Hacienda prefiere despejar cuanto antes las incógnitas que pueden afectar las expectativas económicas.

Patricia Bullrich tampoco juega necesariamente con el libreto de los Menem. La senadora busca preservar su autonomía dentro del oficialismo y mantiene una agenda parlamentaria propia. En sectores de la Casa Rosada sospechan que no está haciendo todo lo posible para impulsar la eliminación de las PASO, una reforma que Karina Milei considera central para el ordenamiento electoral del próximo año. Las diferencias no se traducen necesariamente en enfrentamientos públicos, pero forman parte de una disputa por la conducción política del espacio libertario.

La reunión de este martes también incluyó una exposición de Luis Caputo sobre su participación en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada la semana pasada en Tailandia. Allí, el ministro mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien elogió la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos avanzan en la tercera revisión del programa. El análisis económico se extendió al escenario internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia.

Otro de los asuntos abordados fue la evolución del fenómeno de El Niño y el riesgo de nuevas inundaciones durante las próximas semanas. Los funcionarios analizaron informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y evaluaron mecanismos de coordinación con los gobiernos provinciales y los equipos de Emergencia y Seguridad.

La agenda climática volvió a colocar a las provincias en el centro de las preocupaciones del Gobierno, aunque desde una perspectiva diferente a la electoral. La Casa Rosada necesita sostener canales de diálogo con los gobernadores tanto para responder a eventuales emergencias como para conseguir los votos que le permitan avanzar con sus proyectos en el Congreso. La sesión de este miércoles será una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo, pero también un anticipo de las discusiones más difíciles que vendrán.

PL/CRM