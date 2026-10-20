Hotesur y Los Sauces: Casación ordenó unificar las causas y el juicio comenzará este viernes

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes que las causas Hotesur y Los Sauces sean juzgadas en un único debate oral, que comenzará el próximo viernes 23 de octubre. De esta manera, dejó sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de separar ambos expedientes y establecer distintas fechas para su tratamiento.

El fallo fue dictado por la Sala I del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña. Alejandro Slokar votó en disidencia.

La resolución hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que habían cuestionado el desdoblamiento de los procesos.

Originalmente, el TOF 5 había establecido que el juicio por Los Sauces comenzara este viernes a las 10, mientras que el debate correspondiente a Hotesur quedaría postergado hasta el 19 de marzo de 2027. Con la nueva decisión, ambos expedientes serán abordados conjuntamente desde el inicio previsto para esta semana.

En su voto, Petrone consideró que la separación de las causas carecía de una fundamentación suficiente. Según explicó, la vinculación entre los dos procesos responde a cuestiones jurídicas relacionadas con las reglas del concurso de delitos y no simplemente a razones de conveniencia para organizar las audiencias.

El magistrado sostuvo además que las dificultades logísticas, la cantidad de testigos convocados y la duración estimada del juicio no justificaban modificar una modalidad de tramitación conjunta que había sido establecida años atrás. A su entender, esos obstáculos debían resolverse mediante medidas de organización del debate, sin necesidad de dividir los expedientes.

Barroetaveña coincidió con esa interpretación y cuestionó los argumentos utilizados por el tribunal oral para disponer la separación. Consideró que la decisión contenía una fundamentación aparente y dogmática, y advirtió que también afectaba la estrategia acusatoria sostenida por la Fiscalía y la parte querellante.

Por su parte, Slokar se pronunció en contra de admitir los recursos. El juez entendió que la organización de las audiencias corresponde, en principio, al tribunal encargado de llevar adelante el juicio y que la decisión de dividir los debates formaba parte de esas facultades.

Con el voto mayoritario de Casación, quedó ratificada la fecha del viernes 23 de octubre para el comienzo del juicio oral, que finalmente abarcará tanto la causa Los Sauces como su expediente conexo, Hotesur.

Con información de la agencia NA