El hombre fue arrestado tras permanecer dos días prófugo y según reveló el fiscal de la causa, Pedro Ibáñez, no opuso resistencia.

En diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero el funcionario judicial reveló algunos detalles de cómo encontraron al presunto femicida. Dijo que el sospechoso fue encontrado en una vivienda abandonada de San Lorenzo, una zona montuosa cercana al paraje La Aurora, en el departamento Banda. “El procedimiento se lo hizo en forma tal que no hubo posibilidad de que el señor opusiera resistencia”, dijo Ibáñez.

Precisó que el operativo se llevó a cabo alrededor de las cinco de la mañana e informó que el acusado no opuso resistencia al ser sorprendido por la Policía, se encontraba en buen estado de salud, vestía las mismas prendas que el día del crimen y se le secuestró un arma blanca que será peritada como presunta arma homicida.

“Estaba en buen estado de salud, vestido en principio con la misma ropa con la que había salido de su casa el día martes. Estaba en una casa abandonada y así fue encontrado por personal policial, que había desplegado un operativo de búsqueda desde el mismo día martes”, continuó el funcionario.

Dijo que para dar con el presunto femicida la Policía “implementó elementos electrónicos” y un gran operativo.

Según trascendió en medios locales, participaron efectivos del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, en conjunto con distintas áreas de la Dirección General de Investigaciones y personal de diversas dependencias policiales, desarrollaron un trabajo coordinado: hubo testigos, allanamientos, análisis de registros fílmicos y secuestro de dispositivos móviles.

“Se le secuestró un arma blanca. En principio va a ser peritada, pero entendemos que podía llegar a ser el arma usada en el luctuoso hecho del día martes”, reveló.