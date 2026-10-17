El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó anoche el acto oficial de apertura y presentación de equipos de la 3.ª edición de la Vuelta al Valle Open, una de las pruebas de ruta más convocantes del calendario ciclístico regional.

La competencia reúne a un imponente pelotón de 192 pedalistas distribuidos en 31 escuadras, convocando a los principales exponentes de la disciplina provenientes de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Entre Ríos y Catamarca.

Desde la organización invitaron a todas las familias y aficionados a acompañar el paso de los corredores durante la primera etapa de 70 km que se disputará hoy, y la segunda jornada de 80 km programada para este domingo.

La competencia, coordinada por el responsable del Velódromo Municipal y de la Escuela Municipal de Ciclismo, Walter Yapura, consolida un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de la Capital y el Gobierno provincial, articulando un riguroso operativo que involucra a la Policía de la Provincia, el Sistema de Salud y Defensa Civil para garantizar las máximas condiciones de seguridad vial y asistencia en cada tramo del trazado.

Durante el lanzamiento, el intendente Gustavo Saadi expresó: «Es un verdadero orgullo recibir en nuestra ciudad a tantos talentos y equipos de diferentes provincias del país. el ciclismo es una disciplina admirable que moviliza a familias enteras; por eso deseamos que disfruten de nuestros paisajes, que se sientan como en su propia casa y que vivamos estas dos jornadas como una auténtica fiesta de la camaradería y del deporte». Asimismo, el jefe comunal valoró la enorme dedicación del equipo organizador que hace posible sostener una prueba de semejante jerarquía técnica.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación de la Provincia, Guillermo Perna, transmitió el saludo de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y recordó los inicios del certamen: «El ciclismo ha sido una política deportiva sostenida de la gestión comunal. comenzamos hace años con las primeras competencias y hoy ver que la Municipalidad de la Capital toma la posta para jerarquizar esta tercera edición habla a las claras de una decisión del Estado de continuar apostando al desarrollo de nuestros atletas».

La realización de la Vuelta al Valle Open se acopla a una variada cartelera de certámenes deportivos y sociales que la Capital viene albergando, ratificando a San Fernando del Valle de Catamarca como un polo estratégico para el turismo de eventos.

Esta fuerte presencia de delegaciones genera una inyección directa en la ocupación hotelera, los servicios gastronómicos y el comercio local, al tiempo que consolida la premisa de la comuna de incentivar la práctica deportiva como un hábito indispensable para la integración social y la salud comunitaria.