Las severas discrepancias sobre el saldo fiscal y el impacto ecológico de la actividad extractiva impulsaron una propuesta legislativa para modificar el esquema tributario provincial. Dirigentes opositores y especialistas en derecho ambiental presentaron un proyecto para crear un canon específico que grave el uso masivo de recursos naturales por parte de la minería en Catamarca.

La iniciativa busca arancelar de forma directa la extracción de agua dulce de las cuencas del oeste provincial y el volcado de efluentes tratados en los salares de la Puna. Pese a que las empresas operadoras afirman cumplir con los parámetros de la Secretaría de Ambiente, los promotores de la norma sostienen que la fiscalización estatal resulta insuficiente para medir la huella hídrica de la minería en Catamarca.

El texto del proyecto establece que los fondos recaudados se destinarán íntegramente a un fideicomiso de reparación ambiental y al desarrollo de obras de agua potable en las localidades rurales golpeadas por la sequía. Representantes territoriales señalaron que las regalías actuales resultan insignificantes en comparación con el volumen comercializado por las firmas transnacionales.

Asimismo, la propuesta contempla la creación de un comité multisectorial integrado por docentes universitarios, técnicos agropecuarios y vecinos de Andalgalá, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra. La entidad tendría la facultad de realizar muestras de agua e inspecciones sin previo aviso en los yacimientos.

Inequidad tributaria y duros reproches a la gestión provincial

Las mayores observaciones de los autores de la iniciativa apuntaron a las autoridades de las carteras de Economía y Minería por otorgar exenciones impositivas desmedidas a los corporativos internacionales. Cuestionan que el Gobierno mantenga la presión fiscal sobre el comercio tradicional y las familias del Valle Central mientras exime del pago por el uso intensivo de los bienes acuíferos a las compañías mineras.

De igual manera, referentes de la oposición remarcaron que el modelo extractivo actual deja pasivos ambientales irreversibles sin generar una contraprestación justa para las comunidades locales. Criticaron que las dependencias oficiales mantengan en reserva los informes técnicos sobre los caudales reales que consumen los proyectos de litio y cobre.

La discusión sobre la sustentabilidad de las cuencas hidráulicas y el reparto de la renta extractiva reabrió un intenso debate en la Cámara de Diputados. Ante el desbalance económico e hídrico del sector, la sociedad civil exige el tratamiento parlamentario de esta tasa ambiental para la minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija