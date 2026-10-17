El ciclo audiovisual producido por Catamarca Radio y Televisión fue ternado nuevamente por APTRA en la categoría Agropecuario. La propuesta pone en valor el trabajo local a través de conversaciones que visibilizan las realidades, voces y desafíos de la pequeña y mediana producción en la provincia.

La televisión pública catamarqueña vuelve a destacar en el mapa audiovisual nacional. El ciclo «De nuestras manos» recibió una nueva nominación a los prestigiosos premios Martín Fierro Federal, otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reafirmando su compromiso con la divulgación de las economías regionales y el desarrollo local.

La iniciativa tuvo sus orígenes en el año 2023, a partir de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Catamarca Radio y Televisión. Tras el cierre del organismo nacional —que dejó sin su fuente laboral a más de 40 técnicos y técnicas en la provincia—, el proyecto logró sostenerse y consolidarse. En 2024 se estrenaron los primeros diez capítulos del ciclo «De nuestras manos, a tu casa», entrega que alcanzó su primera nominación por parte de APTRA.

Durante el 2025, la televisión pública provincial le dio continuidad y evolución a la propuesta, adoptando el formato en estudio «De nuestras manos, conversaciones». Esta nueva etapa permitió profundizar en temáticas estratégicas vinculadas a la producción de alimentos, bebidas, artesanías, logística, soberanía alimentaria y trabajo cooperativo en Catamarca.

Al respecto, Verónica Ochoa, integrante del equipo de producción, destacó el valor del espacio en el escenario actual:

«Para nosotros y nosotras es muy importante seguir profundizando en estos temas y contextualizarlos en una realidad que está cambiando de manera muy vertiginosa. Creemos que mostrar —en la voz de productores, productoras, proveedores de insumos, consumidores y responsables de la gestión— la situación actual y sus desafíos es un aporte valioso desde la comunicación y desde el sistema de medios públicos de la provincia».

Actualmente, la producción se lleva adelante con el acompañamiento de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Provincia y el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores.

El equipo de producción general y contenidos continúa coordinado por Verónica Ochoa y Martín Sabatini. A lo largo de sus distintas etapas, el programa contó con la labor técnica, realización y aportes de trabajadores de Catamarca Radio y Televisión: Jorge Álvarez, Ariel Arrieta, Ariel Luna, Rafael Heredia y Pacha Tapia (emisión 2024); Marcelo Rodríguez, Bianca Diz, Leoni Gaffet y Berno Herrera (2025); y Mauricio Pedruzzo, Walter Soto, Eva Galván y Emanuel Vega (2026).

¿Dónde verlo?

Los episodios de todas las temporadas se encuentran disponibles de manera abierta en el canal oficial de YouTube de Catamarca Radio y Televisión. Asimismo, el ciclo se emite semanalmente los martes a las 16:00 hs por la pantalla del canal provincial.