Con motivo del desarrollo de la 3.ª edición de la Vuelta al Valle Open, que recorrerá diversas arterias urbanas de la Capital, la Municipalidad de la Capital emitió una serie de recomendaciones esenciales de seguridad destinadas a vecinos y turistas que se acerquen a presenciar el paso de la competencia.

Las autoridades comunales solicitaron de manera enfática no cruzar la calzada bajo ninguna circunstancia durante el paso de la caravana deportiva, teniendo en cuenta que el pelotón alcanza velocidades superiores a los 50 km/h sobre rodados de extrema ligereza y delgadez, por lo que cualquier invasión imprevista del asfalto causaría graves perjuicios físicos y accidentes de severa consideración tanto para los deportistas como para los propios espectadores.

En ese sentido, se remarcó el pedido de máxima responsabilidad a las familias para custodiar de cerca a los niños y mantener a las mascotas estrictamente sujetas con correa en las veredas.

Asimismo, desde la organización recordaron que está terminantemente prohibido arrojar basura, botellas, piedras o elementos punzantes a la cinta asfáltica, como así también verter agua u otras bebidas hacia los ciclistas al momento de su paso, ya que el suministro de hidratación y asistencia técnica corresponde de manera exclusiva a los vehículos de auxilio de cada equipo.

Por razones de bioseguridad y protocolo deportivo, en caso de producirse caídas o roces en el pavimento, el público debe permanecer sobre la acera sin acercarse a los atletas ni manipular el material rodante, permitiendo el accionar inmediato y despejado de los equipos médicos, ambulancias y comisarios de carrera encargados de dar auxilio.

Para comprender y apreciar la magnitud del espectáculo en las calles, los asistentes podrán observar una disciplina de altísima exigencia física y coordinación estratégica colectiva. En las curvas cerradas y sectores angostos, cerca de doscientos pedalistas deben maniobrar con precisión milimétrica para mantener el equilibrio y sostener la línea de marcha sin tocarse entre sí.

Si bien el ciclismo se disputa en equipos de varios integrantes con idénticos colores de casaca, cada escuadra trabaja solidariamente para proteger del viento y marcarle el ritmo a su líder principal, quien será el encargado de disputar los metros decisivos en la línea de llegada.

A lo largo del circuito, los pequeños desniveles y pendientes darán pie a los momentos más vibrantes de la competencia mediante los denominados «ataques», maniobras en las cuales corredores individuales o pequeños grupos intentan despegarse del pelotón para conformar una «fuga».

En estas escapadas, que pueden estar integradas de pedalistas de distintas formaciones, colaboran entre sí revelándose en la punta para abrir ventajas de tiempo frente al grupo mayoritario y definir la etapa antes del embalaje masivo (todos los corredores, o la mayoría).

Dado que en las pruebas por etapas un solo segundo de diferencia modifica sustancialmente la clasificación general y consagra al portador de la prestigiosa malla líder para la jornada siguiente, el municipio invita a la comunidad a colaborar con las medidas preventivas y alentar desde las veredas, asegurando un marco de convivencia ordenado para celebrar una auténtica fiesta del deporte en Catamarca.

Circuitos y cronogramas: