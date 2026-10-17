La contracción del movimiento turistico y el cambio en las modalidades de viaje de las familias abrieron un preocupante escenario para la economía provincial. Desde las entidades comerciales y del sector privado cuestionaron a las autoridades locales por la falta de herramientas de financiación y la ausencia de campañas oficiales sostenidas para impulsar el turismo en Catamarca.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo provincial, Cristian Fernández, advirtió que la recesión generalizada modificó las pautas de consumo, provocando que los viajeros prescindan de paquetes profesionales y excursiones organizadas. En Catamarca, el impacto resulta más agudo que en otros destinos nacionales debido a falencias estructurales y a la falta de políticas públicas de estímulo.

Aunque la retracción afecta a plazas tradicionales del país como Salta o Puerto Iguazú con bajas de ocupación de entre el 25 y el 30 por ciento, los operadores locales remarcaron que la provincia pierde competitividad. Señalaron que el último fin de semana largo mantuvo un movimiento moderado concentrado en la Capital y en circuitos como el Dique El Jumeal, la Casa de la Puna o el Pueblo Perdido de la Quebrada.

A nivel nacional, datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa confirmaron una caída del 8 por ciento interanual en el flujo de viajeros, acompañada por estadías más breves y una drástica reducción del gasto diario, concentrado únicamente en servicios básicos.

Pasividad oficial e intensos reproches al Ministerio de Turismo

Las principales objeciones de los prestadores de servicios apuntaron a las autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte por no desplegar planes agresivos de promoción en los centros emisores de visitantes. Cuestionan que el Gobierno no gestione convenios crediticios ni facilidades de pago en cuotas para incentivar la llegada de familias durante la temporada baja.

Asimismo, referentes de las agencias privadas remarcaron que localidades del interior como Andalgalá deben sostener su actividad apelando exclusivamente a iniciativas municipales de naturaleza e identidad cultural. Criticaron la falta de inversiones estatales en infraestructura turística y advirtieron que la inacción oficial pone en riesgo la generación de empleo en el sector.

El estancamiento del rubro comercial y la pérdida de visitantes amenazan la sostenibilidad de las pequeñas pymes gastronómicas y hoteleras. Ante este panorama adverso, los operadores supeditan sus esperanzas a la próxima Fiesta Nacional e Internacional del Poncho mientras exigen medidas inmediatas para reactivar el turismo en Catamarca.

Fuente: El Aconquija