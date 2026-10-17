El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán a la Argentina la próxima semana como parte de una gira regional que se desarrollará entre el 19 y el 26 de octubre. Antes de llegar a Buenos Aires, ambos funcionarios pasarán por Asunción, Paraguay. Por el momento, no se confirmó la fecha exacta de su arribo al país.

La visita fue anunciada después de una conversación entre el presidente Javier Milei y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante el diálogo, ambos destacaron la relación entre la Argentina y Estados Unidos y analizaron oportunidades para ampliar el comercio bilateral y las inversiones.

Según informó el Departamento de Estado, durante su estadía en Buenos Aires, Landau se reunirá con funcionarios del Gobierno argentino y representantes del sector privado. El objetivo será avanzar en el desarrollo del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta anunciada por ambos países durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El proyecto busca fortalecer la conexión entre ambos países y promover nuevas inversiones. En ese marco, las reuniones también abordarán distintas alternativas para impulsar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y reforzar la cooperación en materia de seguridad.

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló que ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto para alcanzar resultados concretos que beneficien a sus respectivas poblaciones.