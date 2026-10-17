Los productores ganaderos del norte de Santa Fe comenzaron un operativo de emergencia para evacuar a sus animales de las islas del río Paraná, ante el rápido aumento del caudal. Las tareas se concentran en los departamentos de General Obligado y San Javier, donde se estima que entre 150.000 y 230.000 cabezas de ganado deberán ser trasladadas hacia terrenos más altos para evitar que queden bajo el agua.

En la ciudad de Reconquista, el puerto local registró una altura del río de 4,50 metros. Si bien el nivel actual se encuentra dentro de parámetros medios, los especialistas estiman que en los próximos diez días superará los seis metros. De alcanzarse esa altura, la región quedaría por encima de los 5,50 metros, nivel establecido como cota de evacuación.

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Augusto Gastaldo, advirtió que la rapidez con la que sube el río redujo el tiempo disponible para realizar los traslados. Además, señaló que las tareas se complican porque hay un solo barco jaula para cargar y descargar los animales y porque escasean los campos disponibles para alojarlos, debido a las inundaciones recientes.

El traslado del ganado desde las islas más alejadas requiere un trabajo constante de las embarcaciones, que permiten retirar unas 2.000 cabezas por jornada. En las zonas más cercanas a la costa, los productores recurren al arreo a nado para acelerar la evacuación. Ante la presencia de animales en las banquinas, los representantes del sector rural también pidieron precaución a quienes circulen por las rutas nacionales.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Romang, Walter Beckley, confirmó que ya fue evacuada más de la mitad del ganado. Sin embargo, manifestó su preocupación por los altos niveles de agua registrados en la cuenca alta del río Iguazú, debido a que el caudal proveniente del sur de Brasil podría profundizar la crecida en distintas zonas del litoral.

Mientras continúa el operativo, los organismos técnicos de Santa Fe coordinan controles sanitarios en los puertos donde desembarcan los animales. También recomendaron a los productores completar las vacunaciones correspondientes antes de trasladar el ganado a tierra firme. Los comités de emergencia mantendrán el monitoreo del río de manera permanente durante las próximas dos semanas.