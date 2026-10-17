El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre, luego de evolucionar favorablemente tras una cirugía en el pulmón derecho. Según informó el Vaticano, el pontífice dejará el hospital Gemelli de Roma durante las primeras horas de la tarde y regresará a la Santa Sede.

La decisión se tomó después de que los médicos evaluaran los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico. Tras estos controles, determinaron que el Papa se encontraba en condiciones de recibir el alta.

León XIV fue operado el martes 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, debido a un adenocarcinoma pulmonar. La intervención se realizó sin complicaciones y su recuperación evolucionó favorablemente.

Como parte de su regreso a las actividades públicas, el pontífice rezará el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano.