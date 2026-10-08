La utilización masiva de insumos químicos en los yacimientos del oeste provincial desató severos cuestionamientos sobre el impacto sanitario de la minería en Catamarca. Operarios, profesionales de la salud y comunidades originarias advierten por la exposición continua a componentes tóxicos y la falta de protocolos de protección adecuados para el personal de Catamarca.

En los yacimientos litíferos y metalíferos, las cuadrillas operan en contacto directo con reactivos de alta peligrosidad, reactivos ácidos y solventes para la separación de minerales. Trabajadores del sector señalaron que la inhalación prolongada de polvillo con metales pesados y la manipulación de sustancias corrosivas provocan afecciones respiratorias crónicas, dermatosis severas y cuadros de intoxicación recurrente.

A los riesgos derivados de la manipulación química se suman los conflictos en empresas chinas como Zijin-Liex en Fiambalá. En dichos emprendimientos, las protestas sindicales y los bloqueos de proveedores expusieron denuncias por condiciones laborales precarias, falta de insumos de bioseguridad homologados y prolongadas jornadas sin el descanso técnico necesario para la desintoxicación.

Asimismo, la falta de transparencia en los controles de agua en la cuenca del río Abaucán profundizó las sospechas sobre la trazabilidad de los efluentes. En los monitoreos oficiales realizados con estudiantes no se difundieron los análisis de laboratorio, impidiendo verificar si existieron filtraciones tóxicas hacia los acuíferos que abastecen a las poblaciones cercanas.

Falta de controles y fuertes reclamos hacia Raúl Jalil

La omisión de auditorías médicas independientes en los yacimientos reactivó duros cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversas organizaciones de trabajadores fustigan que el Ministerio de Minería y la Secretaría de Trabajo omitan inspecciones sorpresa en las plantas de procesamiento, priorizando el volumen de producción sobre la fiscalización de la salud laboral.

A esta falta de supervisión se añade el reclamo por la pasividad del Gobierno provincial ante los reclamos gremiales en el interior. Representantes sindicales critican que el Ejecutivo estatal flexibilice las exigencias de seguridad a las operadoras multinacionales mientras los operarios locales asumen los costos sanitarios de la actividad extractiva.

El riesgo por la exposición a insumos peligrosos mantiene bajo máxima alerta a la minería en Catamarca. Con denuncias por precarización laboral en las minas y reclamos de información ambiental en aumento, los trabajadores exigen a la administración provincial la implementación inmediata de controles sanitarios obligatorios y protocolos de bioseguridad auditables.

Fuente: El Aconquija