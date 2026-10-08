El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo información sobre el cumplimiento de la Ley N° 5.561, que creó el Registro de Costo Fiscal de los Tributos Provinciales. La iniciativa busca conocer cuánto deja de percibir la Provincia a través de exenciones, regímenes de promoción y otros beneficios tributarios.

El pedido está dirigido al Ministerio de Hacienda Pública y a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), y establece un plazo de diez días para la remisión de la información.

Según explicó Monti, el objetivo es contar con datos que permitan conocer los niveles de asistencia e incentivos fiscales que reciben los distintos sectores de la economía provincial, en el marco del debate sobre una eventual reducción de impuestos.

“Antes de ver cómo se va a beneficiar eventualmente a un sector y no a otro, queremos saber cuáles son los niveles de incentivos fiscales que tiene la provincia respecto de los distintos sectores de la economía”, señaló el legislador.

En ese sentido, sostuvo que su espacio plantea un esquema de tratamiento tributario homogéneo para diferentes actividades económicas y cuestionó que la discusión sobre la reducción de Ingresos Brutos pueda concentrarse únicamente en determinados sectores.

Qué información solicita el proyecto

Entre los puntos incluidos en el pedido de informes, Monti solicita precisar si el Registro de Costo Fiscal se encuentra constituido y en funcionamiento, qué organismo tiene a su cargo la administración y cuántos contribuyentes están registrados.

También requiere una estimación del costo fiscal de los beneficios tributarios otorgados desde 2019 hasta la actualidad, discriminada por impuesto, régimen de promoción, actividad económica y departamento.

Además, solicita la nómina de beneficiarios, los plazos de vigencia de las exenciones y los instrumentos legales mediante los cuales fueron otorgadas.

El proyecto también contempla consultas sobre la aplicación de multas previstas por la normativa, la creación de la cuenta especial establecida por la ley y la utilización de la información del registro en la elaboración de los presupuestos provinciales correspondientes al período 2019-2026.

En los fundamentos, el diputado plantea que los recursos que el Estado deja de percibir mediante beneficios tributarios deben ser cuantificados y evaluados, y considera que esa información es necesaria para analizar el impacto de las políticas de promoción sobre la actividad económica y el empleo.

Monti sostuvo además que, de acuerdo con la información pública disponible que tomó como referencia, no constaría la reglamentación de la norma, la efectiva constitución del registro ni la presentación de los informes anuales previstos por la ley. Por este motivo, solicitó documentación correspondiente a los ejercicios 2019 a 2025 y el acto administrativo que determine el área responsable dentro de ARCAT.

En caso de que la normativa no haya sido implementada, el legislador pidió que el Ejecutivo explique los motivos e informe las medidas y los plazos previstos para su cumplimiento.

Monti también se refirió al proyecto de Zona Franca

Durante la entrevista, el diputado también fue consultado por el proyecto relacionado con la Zona Franca y la definición de su localización en el oeste provincial.

Monti manifestó que su bloque tiene una posición favorable a la implementación de una Zona Franca en Catamarca y consideró que este tipo de régimen puede contribuir al desarrollo del comercio exterior, la actividad privada y la generación de valor agregado.

Sin embargo, cuestionó la forma en que fue planteada la localización en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

Según explicó, su posición es que la iniciativa debería adherir a la legislación nacional y establecer de manera general la localización en el departamento Tinogasta, para que posteriormente una comisión determine y recomiende el lugar específico donde debería instalarse.

En ese marco, Monti sostuvo que la definición de un distrito determinado dentro del departamento generó malestar en Fiambalá y planteó que esa especificación sea eliminada del proyecto para que la localización definitiva sea analizada mediante el procedimiento correspondiente.

El diputado señaló que el tema continúa siendo analizado en las comisiones de la Legislatura provincial, donde se encuentra en discusión el proyecto de Zona Franca.