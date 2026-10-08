En el marco del Mes Rosa, personal de Sanidad Municipal lleva adelante una campaña de concientización y prevención del cáncer de mama en la peatonal Rivadavia, con puestos informativos destinados a acercar a la comunidad información sobre la importancia de los controles periódicos.

La iniciativa contempla la instalación de cuatro puestos de atención, ubicados a una cuadra de distancia entre sí, donde agentes sanitarios brindan información y responden consultas tanto a mujeres como a hombres, teniendo en cuenta que el cáncer de mama también puede afectar al sexo masculino, aunque en menor proporción.

Desde Sanidad Municipal explicaron que el objetivo es facilitar el acceso a los controles y promover la detección temprana. Para ello, las personas interesadas deben realizar primero una consulta médica, tras la cual se les entrega un voucher para acceder sin cargo a una ecografía y una mamografía.

Los controles se articulan entre distintos centros de salud municipales y el Hospital San Juan Bautista. Las ecografías se realizan en el Centro de Imágenes de la Municipalidad, mientras que las mamografías se llevan a cabo en el hospital provincial.

Cómo acceder a los estudios

Según explicaron desde Sanidad Municipal, las personas pueden acercarse directamente para solicitar un turno durante los horarios de atención. En el centro ubicado en la zona céntrica, la atención se realiza de martes a viernes a partir de las 14 horas.

Una vez realizada la consulta médica, se entrega el voucher correspondiente para los estudios. Desde el municipio señalaron que tanto en el Hospital San Juan Bautista como en el Centro de Diagnóstico Municipal los estudios se realizan de manera ágil y por orden de llegada.

La campaña también contempla el seguimiento de aquellos casos en los que sea necesario continuar con estudios o tratamientos. Desde Sanidad indicaron que se orienta al paciente hacia el especialista correspondiente y se realiza el acompañamiento durante el proceso.

La importancia de la detección temprana

Durante la jornada, las agentes sanitarias remarcaron la importancia de conocer el propio cuerpo y consultar ante cualquier cambio o anomalía. Además, recomendaron realizar los controles médicos de manera periódica, no solamente durante octubre.

En cuanto a las edades, señalaron que los controles preventivos están especialmente indicados para mujeres mayores de 40 años, mientras que aquellas que cuentan con antecedentes familiares de cáncer de mama pueden requerir controles a edades más tempranas, de acuerdo con la indicación médica.

Desde Sanidad Municipal invitaron a la comunidad a acercarse a los puestos instalados en la peatonal Rivadavia y a los distintos centros de salud para informarse y acceder a los controles correspondientes.

La campaña busca reforzar durante todo octubre un mensaje central: la prevención y la detección temprana son herramientas fundamentales frente al cáncer de mama.