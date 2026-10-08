El concejal Christian Perea Ansinelli se refirió a distintos proyectos impulsados desde su banca durante una entrevista con Catamarca es Noticia y cuestionó la falta de tratamiento de iniciativas vinculadas a la economía y pedidos de informes en el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca.

Durante la sesión de este jueves, el edil realizará además un reconocimiento a Verónica Herrera, escritora y transcriptora ciega que trabaja en la adaptación de libros al sistema Braille.

Perea Ansinelli destacó el trabajo de Herrera y señaló que, entre otras tareas, transcribió al sistema Braille la obra de Fray Mamerto Esquiú. También contó que la escritora participó años atrás de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde realizaba transcripciones en Braille durante el desarrollo del evento.

“Es una persona especial, escritora, transcriptora. Trabaja a nivel nacional transcribiendo libros en sistema Braille, o sea que ella hace la inclusión para todos”, expresó el concejal.

En ese sentido, sostuvo que la inclusión de las personas con discapacidad continúa siendo uno de los ejes de su banca. Como ejemplo, mencionó un nuevo proyecto relacionado con bicicletas adaptadas, que busca facilitar que personas con discapacidad puedan realizar actividades turísticas por la ciudad.

Reclamo por la situación del comercio

Por otra parte, Perea Ansinelli se refirió al reclamo del sector comercial por la situación económica y planteó la necesidad de avanzar en una reducción o eliminación de determinadas tasas municipales.

“Es indispensable la eliminación de ciertas tasas para el comercio, que la están pasando bastante mal como la mayoría de los ciudadanos de Catamarca y de la Argentina”, manifestó.

Sin embargo, cuestionó que los proyectos impulsados desde la oposición no tengan tratamiento en las comisiones correspondientes. Puntualmente, apuntó contra la Comisión de Economía, al sostener que no se reúne con frecuencia y que esto demora el tratamiento de iniciativas vinculadas con cuestiones económicas.

El concejal recordó que en abril presentó un proyecto relacionado con una ayuda económica para taxis y remises y afirmó que, ocho meses después, todavía no obtuvo una respuesta.

“Nosotros podemos proponer desde esta bancada, desde la otra oposición, pero si a ellos no les interesa, o al Ejecutivo municipal, si no lo presentan ellos, parece que no tiene validez”, cuestionó.

Según explicó, una vez que los proyectos toman estado parlamentario son girados a las comisiones correspondientes y, en el caso de las iniciativas económicas o impositivas, deben ser analizadas por la Comisión de Economía.

“Si la Comisión de Economía no se reúne, no se trata, o no dan quórum, no se trata. Entonces quedan durmiendo ahí los expedientes y no tienen resolución. Y eso es lo que está esperando la gente, que se le dé solución a sus problemas”, sostuvo.

También reclamó respuestas a pedidos de informes

Perea Ansinelli también recordó un pedido de informe que había presentado para conocer la cantidad de empleados que tiene cada bloque del Concejo Deliberante y aseguró que la iniciativa tampoco fue tratada en comisión.

“Ni se trató. O sea, lo que se pide desde acá, desde esta bancada o la otra bancada de la oposición, no tiene respuesta”, afirmó.