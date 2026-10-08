La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó el recurso presentado por la querella en la causa que investiga la muerte de Juan Carlos Rojas y avaló la incorporación de la pericia realizada por el Ateneo Médico Forense. De esta manera, el estudio mantiene su validez y las distintas hipótesis planteadas por los especialistas continuarán formando parte de la investigación.

El Ateneo Médico analizó las circunstancias que pudieron provocar la muerte del exministro de Desarrollo Social y contempló tres posibilidades: asesinato, muerte accidental y homicidio preterintencional, sin descartar ninguna de ellas.

La querella, representada por el abogado Iván Sarquis, había solicitado que la pericia fuera declarada nula. Entre sus principales cuestionamientos, sostuvo que el perito de la familia no pudo intervenir en igualdad de condiciones durante la reunión de especialistas y puso el foco en las 25 lesiones traumáticas registradas en el cuerpo de Rojas.

Desde la querella también se cuestionó que las lesiones pudieran explicarse a partir de una caída desde la propia altura de la víctima y se objetó que el estudio mantuviera abiertas hipótesis alternativas a una muerte provocada por terceros.

La Fiscalía de Instrucción N° 5, a cargo de Hugo Costilla, defendió la validez del Ateneo Médico y sostuvo que sus conclusiones deben ser incorporadas al expediente. Durante la audiencia, el fiscal remarcó que las distintas posibilidades continúan abiertas y que la investigación deberá avanzar a partir del resto de las pruebas reunidas en la causa.

Con la decisión de la Cámara, el planteo de nulidad quedó desestimado y la pericia podrá ser utilizada en la reconstrucción de las circunstancias que rodearon la muerte de Rojas. Las hipótesis analizadas por los especialistas continuarán, por ahora, dentro del expediente mientras avanza la investigación judicial.