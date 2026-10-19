El avance de los emprendimientos extractivos en la Puna y los valles del interior reavivó el debate sobre las consecuencias ambientales a largo plazo. Distintos sectores comunitarios, académicos y productivos encendieron las alarmas ante las transformaciones irreversibles en la capa arable, la salinización de las cuencas y la pérdida de tierras aptas para el cultivo provocadas por la expansión de la minería en Catamarca.

Las principales observaciones se enfocan en la remoción masiva de estratos rocosos, la compactación por uso de maquinaria pesada y la alteración de los perfiles hídricos subterráneos. Diversos especialistas advierten que la extracción por salmueras y los procesos químicos degradan la capacidad de retención de humedad de los suelos adyacentes, acelerando procesos de erosión e insalubridad en áreas altamente vulnerables de la provincia de Catamarca.

A estos señalamientos técnicos se suman las advertencias de los pequeños productores agrícolas y ganaderos. Los trabajadores rurales denuncian una severa competencia por el uso de la tierra y las fuentes de agua, señalando que la instalación de infraestructura industrial reduce las hectáreas destinadas al pastoreo tradicional y compromete la supervivencia de las economías subsistentes en los departamentos productores.

En contraposición, el Poder Ejecutivo provincial y las empresas operadoras sostienen que las actividades cumplen con los Estándares de Gestión Ambiental y que la actividad es vital para la generación de divisas, empleo e infraestructura. No obstante, legisladores opositores e intendentes del interior cuestionan la escasa difusión de los informes de impacto ambiental y la falta de partidas presupuestarias del Fideicomiso Minero destinadas específicamente a la conservación del ecosistema local.

Deficiencias en los controles y reclamos por la minería en Catamarca

Las mayores objeciones de las organizaciones comunitarias se dirigen hacia el Ministerio de Minería y la Secretaría de Medio Ambiente por la falta de fiscalización en los territorios afectados. Cuestionan que las dependencias estatales no apliquen monitoreos independientes ni convoquen a audiencias públicas vinculantes para evaluar el estado de la tierra antes y después de las etapas de exploración.

Asimismo, representantes ambientales remarcaron que los planes de remediación presentados por las firmas privadas carecen de garantías financieras claras para afrontar pasivos ambientales futuros. Criticaron que el Gobierno priorice la atracción acelerada de inversiones sin exigir compromisos firmes de restauración forestal e hídrica para mitigar la erosión del suelo en las zonas serranas.

La falta de información pública sobre la calidad de las cuencas y la estructura del suelo mantiene en estado de alerta a las poblaciones rurales. Ante la amenaza de un deterioro irreversible del patrimonio productivo, las comunidades exigen auditorías externas y un seguimiento estricto sobre las concesiones de la minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija