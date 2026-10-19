El indicador de JP Morgan avanzó un 4% respecto del cierre del viernes y acumula un incremento del 11,2% en octubre. La caída de los bonos argentinos en dólares y las pérdidas de las acciones locales en Wall Street marcaron la jornada.

El riesgo país argentino volvió a subir este lunes y alcanzó los 675 puntos básicos, su nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador registró un avance de 27 puntos respecto del cierre del viernes, cuando se ubicó en 648 unidades.

Con este resultado, el índice elaborado por JP Morgan acumula una suba del 11,2% durante octubre y alcanza su valor más elevado de los últimos 12 meses. El antecedente más cercano se registró a fines de octubre de 2025, cuando llegó a los 685 puntos básicos.

El incremento se produjo en una jornada marcada por las bajas de los bonos soberanos argentinos en dólares. Entre los principales retrocesos se destacó el Global 2046, con una caída del 0,75%, seguido por el Global 2041, que perdió un 0,6%, y el Global 2038, con una disminución del 0,19%.

Los bonos Bonares también operaron en terreno negativo, con bajas encabezadas por el Bonar 2041 y el Bonar 2028. En tanto, el Bonar 2038 registró un retroceso del 0,68%.

A este escenario se sumó el desempeño desfavorable de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Edenor encabezó las pérdidas con una caída del 3,4%, seguida por YPF, que retrocedió un 2,2%, y Tenaris, con una baja del 2%. También registraron descensos BBVA (-2%), Telecom (-1,9%) y Banco Galicia (-1,7%).

La suba del indicador se produjo pocos días después de que el presidente Javier Milei se refiriera a su evolución durante una visita a Estados Unidos. En esa oportunidad, el mandatario sostuvo que el riesgo país “sigue cayendo día a día” y cuestionó la medición de JP Morgan al considerar que todavía refleja las condiciones del modelo económico anterior.

Además, afirmó que, si se toma como referencia el riesgo país correspondiente al próximo año, el indicador se ubicaría por debajo de los 100 puntos básicos.

Sin embargo, el avance registrado este lunes volvió a poner el foco en la evolución de la deuda argentina y en la reacción de los mercados financieros frente a los títulos soberanos del país.