En la continuidad de su agenda de trabajo en Australia, el gobernador Raúl Jalil se reunió con Sofía Zanettini Gómez (Gerente de ESG y Relaciones con Inversores) y Ross Dinsdale (CFO-director Financiero), representantes de Galan Lithium, empresa que desarrolla un proyecto de litio en la Puna catamarqueña.

Los directivos confirmaron que la compañía prevé iniciar la producción de cloruro de litio a fines de este año, con un volumen inicial de 5.000 toneladas y una proyección de alcanzar las 20.000 toneladas en 2030, en el proyecto Hombre Muerto Oeste.

La puesta en marcha de este proyecto incorporará nueva capacidad productiva a la minería provincial y generará oportunidades para proveedores locales, además de empleo directo e indirecto, y el aumento en exportaciones de la provincia.

El avance se suma a otros proyectos en desarrollo/producción y fortalece la participación de Catamarca en la producción de litio, un mineral estratégico para la transición energética en el planeta.