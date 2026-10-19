El hermetismo oficial en torno al desarrollo de los nuevos emprendimientos extractivos reavivó los reclamos territoriales y parlamentarios en el interior provincial. La falta de precisiones sobre el uso de las fuentes hídricas y el impacto ambiental directo en las sierras del departamento Ancasti intensificó las exigencias de las comunidades locales sobre la Minería en Catamarca.

Las advertencias fueron encabezadas por el intendente de la Villa de Ancasti, Rodolfo Santillán, quien cuestionó que el Ministerio de Minería no brinde detalles claros sobre el avance de los proyectos de litio en la región. El jefe comunal denunció la ausencia de estudios de impacto ambiental accesibles y la falta de datos sobre el volumen de agua dulce que demandarán las exploraciones en Catamarca.

A estos reclamos territoriales se sumaron los cuestionamientos institucionales sobre la administración de los recursos financieros del sector. Diputados opositores pusieron el foco en el manejo del Fideicomiso Minero, exigiendo auditorías externas para transparentar el destino de las regalías y verificar la ejecución concreta de obras de infraestructura vial e hídrica en los municipios productores.

La opacidad en la gestión de las licencias ambientales contrasta con las promesas del Poder Ejecutivo provincial, que promociona el régimen de inversiones extractivas como el motor de desarrollo regional, mientras las autoridades comunales y los pobladores advierten que la falta de participación ciudadana pone en riesgo los acuíferos subterráneos y los bosques nativos.

Licencias sociales e intensos reproches a la Minería en Catamarca

Las principales observaciones de los jefes comunales del interior se dirigieron hacia las autoridades de la cartera minera y de la Secretaría de Medio Ambiente por no convocar a audiencias públicas en los valles afectados. Cuestionan que el Gobierno otorgue permisos de exploración sin consultar a las poblaciones ni publicar los pliegos técnicos correspondientes.

De igual manera, referentes ambientales y productores agropecuarios remarcaron la urgencia de fiscalizar las cuencas de agua que abastecen a la ganadería familiar. Criticaron que el Ejecutivo avance en acuerdos con firmas privadas sin garantizar comisiones de control vecinal ni publicar los informes hidrogeológicos de la zona.

El avance de los yacimientos sin consenso social ni fiscalización ambiental mantiene en estado de alerta a las poblaciones serranas. Ante el riesgo latente sobre las reservas hídricas y la producción tradicional, intendentes y vecinos exigen la inmediata publicación de los informes técnicos de la Minería en Catamarca.

Fuente: El Aconquija