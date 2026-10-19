En el marco de la presentación de candidatos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Catamarca, el dirigente sindical Roberto Baradel llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero y planteó la necesidad de articular acciones entre las distintas organizaciones sindicales para defender los derechos laborales frente a las políticas del Gobierno nacional.

Durante su intervención, Baradel destacó la importancia de los procesos electorales dentro de la central y remarcó que las autoridades son elegidas mediante el voto directo de los trabajadores. En ese sentido, hizo referencia a la organización de las elecciones a nivel nacional y provincial, y confirmó que el próximo 3 de noviembre se desarrollará una nueva instancia electoral.

El dirigente también señaló que uno de los objetivos de la CTA es avanzar en la unidad con la CTA Autónoma y profundizar la articulación con otras organizaciones gremiales, con el propósito de coordinar acciones frente a las medidas económicas y laborales impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Críticas al ajuste y a la reforma laboral

Uno de los principales ejes de su discurso estuvo centrado en el cuestionamiento a las políticas económicas del Gobierno nacional. Baradel advirtió sobre el impacto que, según sostuvo, tienen las medidas de ajuste en el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores.

En particular, cuestionó la reforma laboral y vinculó el escenario económico con el aumento de la desocupación, la informalidad y la necesidad de que numerosos trabajadores recurran a más de un empleo para sostener sus ingresos.

También expresó preocupación por el cierre de comercios y pequeñas y medianas empresas, y por las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos. En esa línea, cuestionó las políticas vinculadas con la industria nacional, las economías regionales y la administración de los recursos del país.

Baradel, además, hizo referencia a la situación de las personas con discapacidad y de los jubilados, y criticó las dificultades que enfrentan para acceder a prestaciones y sostener sus condiciones de vida.

Defensa de la protesta social y cuestionamientos a la represión

Durante su exposición, el referente sindical también se refirió a las movilizaciones sociales y denunció situaciones de violencia durante las protestas. Según manifestó, la presencia de personas infiltradas y los incidentes registrados en algunas manifestaciones contribuyen a deslegitimar los reclamos de estudiantes y trabajadores.

En ese contexto, defendió el derecho a la protesta pacífica y cuestionó las respuestas represivas frente a las manifestaciones. Sostuvo que el Estado debe garantizar las libertades democráticas y el ejercicio de los derechos de quienes expresan sus reclamos en el espacio público.

Asimismo, planteó objeciones al manejo de los recursos nacionales y al envío de fondos a las provincias. Según su interpretación, la distribución de esos recursos puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los gobiernos provinciales y sus representantes legislativos.

La unidad sindical como objetivo

Baradel insistió en que la articulación entre las centrales y los distintos sindicatos constituye una herramienta central para enfrentar el escenario actual. En ese sentido, remarcó la necesidad de consolidar la organización territorial de la CTA y acompañar la conformación de espacios sindicales en distintas provincias.

Hacia el cierre de su discurso, destacó la continuidad de Hugo Yasky en la conducción política de la central y valoró su desempeño como diputado nacional. Según expresó, Yasky mantuvo una posición de defensa de los derechos de los trabajadores y de la soberanía nacional.

La presentación de candidatos en Catamarca se desarrolló en un contexto de debate sobre el rumbo económico y laboral del país, con la unidad sindical, la defensa del empleo y el rechazo a las medidas de ajuste como ejes centrales del mensaje de Baradel.