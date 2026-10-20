En el marco de la investigación por la desaparición de Mayra Romina Cabrera, se lleva adelante una audiencia en el Juzgado de Control de Garantías Nº 3 para analizar la confirmación de la prisión preventiva de Eduardo del Jesús Cejas, único imputado y detenido en la causa.

La joven permanece desaparecida desde hace casi dos meses, luego de que se le perdiera el rastro en Casa de Piedra, situación que mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar su paradero.

La audiencia es un paso relevante en el proceso judicial, ya que allí se analiza la continuidad de la medida de coerción contra Cejas, mientras avanza la causa.