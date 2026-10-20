El debate por una posible reducción del impuesto a los Ingresos Brutos genera expectativas en el sector comercial de Catamarca. Sebastián Luna, referente de la Cámara Argentina de Comercio, consideró que se trata de uno de los tributos que más afectan a la actividad y expresó su expectativa de que la iniciativa pueda discutirse en el ámbito legislativo.

En ese sentido, explicó que la Unión Comercial, a través de su presidente, Pepe Martínez, y de su comisión, mantuvo reuniones con legisladores para impulsar el tratamiento del tema. Según indicó, ya hubo intentos anteriores de avanzar en esta discusión, aunque no llegaron a concretarse.

Luna señaló que el sector conoce algunos aspectos del proyecto que fue acercado a la Unión Comercial, aunque reconoció que todavía hay cuestiones que necesitan ser debatidas. También remarcó que el objetivo no es perjudicar los recursos de la Provincia, sino analizar alternativas que permitan reducir progresivamente la carga tributaria.

“Si hablamos de Ingresos Brutos, es uno de los impuestos más dañinos y, dentro de la cadena de comercialización, uno de los que más afecta”, sostuvo.

Asimismo, consideró que una eventual reducción representaría un avance importante, aunque aclaró que no sería suficiente para resolver las dificultades económicas que atraviesa el comercio. Como ejemplos de jurisdicciones que avanzaron con medidas de alivio tributario, mencionó a Misiones, Chaco y Córdoba.

Día de la Madre: resultados dispares en los comercios

Por otra parte, Luna se refirió al desempeño de las ventas durante el Día de la Madre y señaló que la Unión Comercial realizó una encuesta propia para conocer la situación del sector en Catamarca, ante las diferencias observadas respecto de los indicadores nacionales.

Mientras que a nivel nacional se informó una caída cercana al 6% y la Cámara de Comercio de Córdoba registró una baja del 4%, el relevamiento local mostró resultados heterogéneos, según el rubro comercial.

“Hay rubros a los que les fue muy bien, otros estuvieron en lo aceptable y algunos dijeron que no alcanzaron a cubrir las expectativas”, explicó.

De acuerdo con los datos relevados, el 60% de los comercios consideró que las ventas fueron aceptables o buenas, mientras que el 40% restante manifestó que los resultados no cumplieron con las expectativas previstas.

El referente atribuyó estas diferencias, en parte, a las características de cada rubro y a la demanda específica de los productos comercializados durante la fecha.

La competencia informal y el impacto de las promociones

Otro de los puntos abordados fue la competencia que enfrentan los comercios formales frente a quienes venden a través de internet y las redes sociales sin cumplir con las obligaciones legales y tributarias.

Luna manifestó su preocupación por esta situación y sostuvo que desde el sector buscan promover la formalización de la actividad, tanto en lo referido a los comercios como a la registración de los trabajadores.

En ese marco, reconoció que la informalidad forma parte de la realidad económica argentina y que revertirla es un proceso de largo plazo, aunque insistió en la necesidad de avanzar hacia condiciones de competencia más equitativas.

Finalmente, destacó el papel de las promociones y las herramientas de financiación en las ventas por el Día de la Madre. Según indicó, cerca del 90% de las operaciones se concretó mediante tarjeta de crédito, con participación de programas como el Marcatón, las promociones de Centrocard y las de Tarjeta Naranja.

Estos mecanismos, señaló, tuvieron una incidencia importante en el movimiento comercial durante una de las fechas de mayor actividad para distintos rubros.