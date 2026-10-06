Dos escenarios y críticas a la Corte: la Ley de Tierras volvió a sacar a la oposición a la calle

La protesta contra el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras tuvo este martes un destinatario imposible de confundir. Frente al Palacio de Tribunales, una enorme bandera mostraba los rostros de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, acompañados por sus nombres y una acusación escrita en grandes letras rojas: “Cipayos vende patria”. A pocos metros, sobre las paredes aparecían otros mensajes: “Fuera jueces corruptos”, “Nueva Corte Suprema ¡ya!” y “La Ley de Tierras protege nuestra soberanía”.

La concentración comenzó por la tarde en Plaza Lavalle y reunió a las dos CTA, sindicatos, organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y distintas organizaciones políticas y sociales. La convocatoria tuvo, sin embargo, espacios diferenciados. Las organizaciones de izquierda montaron su propio escenario sobre la calle Talcahuano, separado del impulsado por las centrales sindicales y el resto de los convocantes.

La diversidad también podía leerse en los carteles. Entre las banderas sindicales y argentinas circulaban mensajes hechos a mano. Uno llevaba un muñeco de peluche colgado en la punta y decía: “Fuera Milei. A cucha con Conan. Los jueces también”. Otro, pegado sobre una pared, ensayaba un trabalenguas para apuntar directamente contra los tres supremos: “Tres tristes títeres tranzan tierras en un tribunal”.

“Esto no es solamente una discusión sobre quién puede comprar un campo, sino sobre qué hacemos con nuestro territorio y nuestros recursos”, dijo a elDiarioAR uno de los participantes de la movilización, mientras la concentración terminaba de ocupar el frente de Tribunales. La frase sintetizaba uno de los argumentos que atravesó la protesta: que eliminar los límites a la extranjerización de la tierra no puede reducirse a una cuestión de inversiones, sino que involucra, para los convocantes, una discusión más amplia sobre soberanía y control de los recursos naturales.

En el sector de las CTA y los organismos, la consigna que ordenó la convocatoria fue “La Patria no se vende, la soberanía tampoco”. En el escenario de la izquierda, en cambio, el cuestionamiento a la Corte quedó inscripto en una impugnación más amplia al Gobierno y un pedido de huelga general. Sin embargo, las diferencias de pertenencia y estrategia no impidieron que, durante algunas horas, todos terminaran mirando hacia el mismo edificio.

La marcha ocurrió apenas unas horas después de que el Gobierno hiciera una defensa especialmente enfática de la decisión cuestionada en la calle. Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, rechazó que permitir una mayor adquisición de campos por extranjeros implique resignar soberanía. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina”, afirmó durante su conferencia.

Los sectores que convocaron este martes a Tribunales buscan convertir la protesta en el primer capítulo de una movilización más amplia contra el Gobierno. En un comunicado difundido antes de la concentración llamaron a marchar contra el fallo de la Corte que, según sostuvieron, “habilita la extranjerización total de las tierras en Argentina”, pero dejaron en claro que el reclamo no termina en la Ley de Tierras: el objetivo es avanzar por “la anulación de todo el DNU 70/23”.

Desde ese sector también cuestionaron directamente a los tres integrantes del máximo tribunal. “Rechazamos que tres cortesanos elegidos por componendas de palacio definan el destino del país”, señalaron, y vincularon la protesta de este martes con la movilización del 6 de agosto, cuando una marcha acompañó el rechazo a los cambios sobre la Ley de Tierras. La próxima parada será el próximo jueves 15 de octubre, cuando ese espacio convocó a concentrarse desde las 12 frente al Congreso, en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria, para exigir que Diputados rechace íntegramente el megadecreto de Milei.

PL