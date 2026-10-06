El marcado abismo entre la propaganda gubernamental y las carencias del interior reactivó el debate sobre el relato oficial sobre la minería en Catamarca. Mientras los discursos institucionales celebran inversiones millonarias y exportaciones récord de litio, las comunidades rurales exhiben una persistente precariedad educativa y habitacional en los departamentos más postergados de Catamarca.

La contradicción territorial cobró fuerza tras la difusión del mensaje de un estudiante del interior profundo, quien frente a un rancho de adobe expuso la exclusión con una consigna contundente: “Las inversiones mineras aquí no llegan, pero vos como Estado, podés ayudarme a seguir estudiando”. Esta demanda sintetiza el malestar de familias campesinas que ven salir la riqueza del suelo sin que retorne en obras esenciales como rutas pavimentadas, conectividad o residencias estudiantiles.

El cuestionamiento apunta a un modelo extractivo que concentra la renta financiera pero no genera arraigo comunitario, carece de encadenamiento productivo local y omite la formación técnica de la juventud. Lejos de industrializar las materias primas en origen, los proyectos foráneos operan como enclaves transitorios que dejan pasivos ambientales y caminos deteriorados una vez que concluyen las etapas operativas.

En el plano institucional, la administración pública provincial confunde el acto de gobernar con la simple gestión de la necesidad mediante planes asistenciales y bolsones de contingencia. Este esquema reproduce la dependencia económica en lugar de garantizar derechos ciudadanos, postergando reformas estructurales que permitan modernizar las normativas locales y democratizar los espacios de decisión comunitarios.

Asistencialismo, atraso estructural y cuestionamientos hacia Raúl Jalil

La disparidad entre los anuncios de progreso y la realidad de los pueblos reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores sociales y académicos fustigan que el Ejecutivo provincial utilice la pauta oficial y los actos protocolares para proyectar un territorio en marcha, omitiendo destinar los millonarios recursos de las regalías a equipar escuelas rurales y asegurar el transporte escolar en las zonas cordilleranas.

A esta falta de inversión se suma la demanda docente de actualizar los marcos regulatorios educativos vigentes, paralizados desde hace más de una década mientras otras provincias del país avanzaron en transformaciones integrales. Educadores y estudiantes fustigan que el Gobierno provincial desatienda las aulas y priorice beneficios fiscales a corporaciones multinacionales, impidiendo que el conocimiento y la ciencia funcionen como herramientas genuinas de desarrollo colectivo.

La brecha social desmiente la narrativa publicitaria y profundiza las críticas al relato oficial sobre la minería en Catamarca. Con comunidades escolares movilizadas por la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación pública, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial volcar de inmediato los dividendos mineros en infraestructura escolar real para construir un destino digno para todas las familias catamarqueñas.

Fuente: El Aconquija