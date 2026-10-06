La acelerada radicación de complejos extractivos en la Puna abrió un profundo debate sobre la seguridad laboral en la minería en Catamarca. A medida que se multiplican los campamentos en áreas de extrema altura geográfica y clima riguroso, asambleas comunitarias y sectores gremiales cuestionan si los yacimientos disponen de protocolos médicos e infraestructura de contención suficientes para resguardar a los operarios en Catamarca.

Las labores mineras en salares como el Salar del Hombre Muerto someten a los trabajadores a condiciones operativas límite, marcadas por la baja presión de oxígeno, temperaturas bajo cero y el manejo cotidiano de sustancias químicas peligrosas. La exposición continua a sales reactivas y vapores propios de la industrialización del carbonato de litio exige estándares rigurosos de monitoreo toxicológico que, según denuncian trabajadores del sector, no siempre cuentan con controles independientes en los campamentos cordilleranos.

A las exigencias fisiológicas de la alta montaña se suma el déficit en la cobertura sanitaria de emergencia para evacuaciones complejas. Pobladores de zonas adyacentes advierten que las distancias terrestres respecto a los centros de salud de mayor complejidad dejan desprotegido al personal ante contingencias graves, dependiendo de postas rurales que carecen de insumos esenciales y personal médico permanente.

El modelo de rotación laboral intensiva, con jornadas prolongadas en aislamiento, también genera desgaste físico y psicológico en los planteles locales. Representantes sindicales fustigan que las empresas prioricen cumplir cronogramas de exportación acelerados por sobre el descanso adecuado y la adaptación biológica de los trabajadores, limitando la participación de comités mixtos de higiene y seguridad en las faenas diarias.

Campamentos en la Puna y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil

La escasa presencia de inspectores de la Dirección de Inspección Laboral en la cordillera reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el Ejecutivo provincial promueva a la provincia como un polo minero receptivo de capitales extranjeros sin exigir a las operadoras internacionales hospitales de campaña equipados ni auditorías conjuntas con las asociaciones sindicales.

A esta falta de fiscalización estatal se añade la contradicción entre los actos protocolares de inauguración y la desprotección del empleo local. Mientras las autoridades celebran acuerdos bilaterales para duplicar la producción de litio, los obreros catamarqueños afrontan condiciones de precariedad logística, sin garantías formales de que las ganancias extraordinarias de las multinacionales se traduzcan en mejoras salariales o coberturas de riesgos del trabajo acordes a tareas insalubres.

La incertidumbre sobre las condiciones de trabajo expone los riesgos de la seguridad laboral en la minería en Catamarca. Con la advertencia gremial de que la rentabilidad corporativa no puede imponerse a la salud de los operarios, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial inspecciones periódicas y la implementación obligatoria de auditorías sanitarias transparentes para resguardar la vida de todas las familias catamarqueñas.

Fuente: El Aconquija