La Municipalidad de la Capital llevó adelante una reunión de trabajo con propietarios y representantes del sector de alojamientos temporarios de la ciudad, con el objetivo de presentar y analizar el proyecto de ordenanza para la creación del Portal Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos. Se trata de una iniciativa que apunta a ordenar y visibilizar toda la oferta de servicios turísticos de San Fernando del Valle de Catamarca, incorporando además a esta tipología de alojamientos que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El encuentro se desarrolló en la Casa SFVC y contó con la participación de representantes de distintas áreas del Municipio: la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez; el coordinador del Observatorio de Turismo Municipal y Coordinador del proyecto, Jorge Cejas; el director de Inspección de Obras de la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura, Fabián Carrizo; la directora de Habilitaciones Comerciales de la Secretaría de Protección Ciudadana, Fabiana Pereyra; la directora general de Rentas, María Romero Puente; y la directora de Recaudación, Verónica Martino. También participaron los propietarios y representantes de alojamientos temporarios Pablo Noriega y Emiliano Carignano.

Durante la jornada se brindaron detalles sobre los requisitos básicos que contempla el proyecto para la inscripción y habilitación de los alojamientos, destacando la simplificación de los trámites y el acompañamiento que el Municipio prevé brindar a los prestadores durante el proceso. Entre los beneficios contemplados en la propuesta se encuentran la promoción oficial de los establecimientos registrados, distintivos y sellos para prestadores, simplificación de los trámites municipales y acceso a créditos a tasa preferencial que puedan implementarse desde el Municipio para mejorar la infraestructura y la seguridad.

La iniciativa también prevé brindar acompañamiento y asistencia administrativa a los prestadores, con el objetivo de facilitar su incorporación al registro y fortalecer la formalización de la actividad turística.

El encuentro permitió, además, generar un espacio de intercambio entre el Municipio y los representantes del sector, quienes pudieron realizar sugerencias y aportes al proyecto de ordenanza. Las propuestas fueron recibidas por el Ejecutivo Municipal y serán consideradas durante el proceso de elaboración de la normativa.

Los representantes de los alojamientos temporarios manifestaron asimismo su predisposición para colaborar en la difusión de la propuesta entre otros propietarios del sector y valoraron especialmente el espacio de diálogo generado.

De esta manera, la Municipalidad de la Capital continúa promoviendo el trabajo articulado entre sus distintas áreas y el sector privado, avanzando en una propuesta que busca ordenar y fortalecer la oferta turística de la ciudad, favorecer la formalización de los alojamientos temporarios y generar nuevas herramientas de promoción y desarrollo para el sector.