El riesgo país argentino volvió a superar los 700 puntos

El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos en el inicio de las operaciones de este jueves. El indicador que elabora JP Morgan saltó a 707 unidades, con un alza de 33 puntos con relación al último cierre, un 4,9%.

El avance es producto de una nueva caída de los bonos argentinos, que muestran bajas de hasta 0,9%.

Este movimiento es producto de la continuidad de un escenario internacional adverso, donde el precio del petróleo superó los US$110 y multiplica la presión sobre los valores de la energía y la inflación.

En el plano local impacta la debilidad de la economía, luego de conocerse los últimos datos oficiales que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo.

El INDEC informó este miércoles que en agosto la economía cayó 1,7% interanual, la contracción más fuerte del año.

Esto obliga a que septiembre tenga una expansión superior a 8% para evitar que el tercer trimestre tenga resultado negativo y se confirme la recesión.

Los datos anticipados de actividad sugieren que el noveno mes del año no cerró con un resultado muy favorable.

Por otro lado, el mercado sigue esperando que el Gobierno precise cómo va a conseguir los dólares que le faltan para pagar los vencimientos de 2027.

La suba de la tasa de interés internacional obligó a pausar la emisión de dólares en el plano interno y obtura completamente la opción de colocar deuda global.