El programa comenzará en diciembre y se integrará al Campus de Entrenamiento Laboral, dando continuidad a AURA (Acceso Universitario a Rutas de Aprendizaje). La iniciativa amplía la buena experiencia de las primeras 500 becas, donde el 70% de los alumnos son del interior provincial.

El Gobierno de Catamarca firmó hoy un convenio con la Universidad Siglo 21 para implementar Catamarca Potencia Talento, un programa que prevé otorgar 3.500 becas de formación en áreas tecnológicas y competencias laborales, con inicio de cursado en diciembre. El acuerdo fue rubricado en Córdoba con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y autoridades de la universidad.

A través del Ministerio de Educación y Trabajo, la iniciativa se integrará a la plataforma del Campus de Entrenamiento Laboral y dará continuidad al programa AURA, fortaleciendo la articulación entre educación, formación y empleo.

Esta nueva etapa se apoya en la buena experiencia de las primeras 500 becas, en las que el 70% de los alumnos son del interior provincial. Este alcance territorial refleja la importancia de acercar oportunidades de formación universitaria y tecnológica a los distintos departamentos, permitiendo que más catamarqueños puedan capacitarse desde su lugar de residencia.

Con la firma del convenio, la Provincia amplía esa experiencia y fortalece una política de formación orientada a las transformaciones del mundo del trabajo y a las necesidades de los sectores productivos.

La propuesta contempla once trayectos formativos vinculados con inteligencia artificial aplicada a entornos productivos, programación inicial y avanzada, marketing y publicidad digital, ciberseguridad, seguridad de la información y redes, negocios digitales, comercio electrónico, soporte y atención al cliente en entornos digitales y educación financiera.

El cursado será virtual, con tutorías y seguimiento académico para acompañar a los participantes y favorecer la finalización de los estudios. Además de los conocimientos técnicos, se trabajarán habilidades necesarias para el desempeño laboral, como la colaboración, la responsabilidad y la adaptación a los cambios.

La articulación con el Campus de Entrenamiento Laboral permitirá fortalecer el vínculo entre la capacitación y las demandas de las empresas y los sectores productivos. También se prevén acciones de apoyo a la empleabilidad, difusión de perfiles de egresados y vinculación con oportunidades laborales, en coordinación con las herramientas del Portal de Trabajo.

La primera cohorte comenzará en diciembre y se prevé la incorporación de nuevos grupos de manera mensual. Las fechas de inscripción, los cupos por trayecto y las condiciones de postulación serán informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación y Trabajo.

Con esta iniciativa, Catamarca profundiza el camino iniciado con AURA y consolida al Campus de Entrenamiento Laboral como una plataforma que conecta formación, empleo y producción. El objetivo es que más catamarqueños, especialmente quienes viven en el interior provincial, puedan acceder a herramientas para desarrollarse en un mundo laboral cada vez más atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial.