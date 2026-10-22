En su 23° sesión ordinaria, la Cámara alta aprobó la adhesión al régimen de Zona Franca en Tinogasta y avanzó con iniciativas sobre expropiaciones en Paclín, patrimonio cultural, investigación científica y controles sanitarios en complejos termales, entre otros proyectos.

El Senado de Catamarca llevó adelante este jueves su 23° sesión ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, durante la cual se sancionaron iniciativas de relevancia para el desarrollo económico, social, cultural y sanitario de la provincia.

Zona Franca: convenio de adhesión

La Cámara de Senadores convirtió en Ley N° 5972 el Convenio de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.331 para la creación de la Zona Franca en la provincia de Catamarca, en el departamento Tinogasta, celebrado el 28 de agosto de 2026 entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial.

La normativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los actos, gestiones y medidas administrativas necesarias para la implementación, puesta en funcionamiento y operatividad de la Zona Franca. Asimismo, contempla las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para solicitar su extensión a los municipios de Tinogasta o Fiambalá, así como a otras jurisdicciones que pudieran corresponder, de conformidad con la normativa vigente.

La senadora Pamela López destacó la importancia de la iniciativa y sostuvo: “Estamos dando un paso definitivo hacia la consolidación de un sueño que transforma por completo la matriz productiva, económica y social de nuestra provincia”.

En ese sentido, remarcó que el proyecto representa oportunidades concretas para la radicación de inversiones y el desarrollo industrial, comercial y logístico, pero, fundamentalmente, para la generación de empleo genuino.

Expropiación de inmuebles

Remitido por la Cámara de Diputados con media sanción en revisión, el Senado otorgó el N° 5793 a la Ley promovida por la senadora Belén Menecier, que propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación diversos inmuebles ubicados en las localidades de La Merced y Balcozna, departamento Paclín.

Los terrenos estarán destinados a brindar soluciones habitacionales; construir y acondicionar un predio para la realización del Festival del Pimiento y otros eventos culturales, sociales, recreativos y comunitarios de interés público que se desarrollen en la cabecera departamental; abrir calles públicas; y disponer de un espacio deportivo y de recreación familiar que será cedido al Club Deportivo Balcozna de Afuera.

Utilización de cuerpos humanos con fines científicos

En la misma sesión, el Cuerpo otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Gonzalo Ormachea, Mario Gerhani, Rodolfo Santillán, Soledad Blas y Eliana Marisol Soriano, destinado a regular la procuración, donación voluntaria, recepción, conservación, utilización y destino final de cuerpos humanos, restos cadavéricos y fetos muertos con fines exclusivamente académicos, educativos y de investigación científica en Catamarca.

La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento, establece que la normativa alcanzará a los establecimientos sanitarios públicos y privados, la Universidad Nacional de Catamarca y los organismos provinciales que intervengan en cualquiera de las etapas del proceso regulado.

Quedan excluidas de su alcance la ablación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante, que continuará regida por la legislación nacional específica, y las autopsias judiciales y médico-legales, sujetas a la normativa procesal aplicable.

El Jigote busca ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial

Por iniciativa de la senadora Soledad Blas, el Senado otorgó media sanción al proyecto de ley que propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Catamarca a las prácticas, conocimientos y técnicas tradicionales vinculados con la elaboración del producto gastronómico denominado “Jigote”.

La legisladora explicó que la propuesta busca dar continuidad, en el ámbito provincial, al reconocimiento iniciado en el Concejo Deliberante de la ciudad de Belén, poniendo en valor el trabajo legislativo municipal y preservando la relación histórica, cultural y gastronómica entre esta preparación y la comunidad belicha.

Asimismo, el proyecto propone reconocer a la ciudad de Belén como principal lugar de fomento, producción, salvaguardia y promoción de los conocimientos, prácticas, técnicas y usos tradicionales relacionados con la elaboración del Jigote.

La iniciativa también contempla acciones para preservar y transmitir estos saberes, promover su difusión y reconocer a quienes mantienen vigente su preparación, fortaleciendo su valor como expresión de la identidad gastronómica y cultural de Catamarca.

Pedido de informes al Ministerio de Salud por el caso de Fiambalá

A partir de un proyecto de autoría de la senadora Pamela López, la Cámara alta aprobó solicitar al Poder Ejecutivo que, en los términos y plazos establecidos por la Ley Provincial N° 4718, remita un informe detallado sobre las actuaciones epidemiológicas y las medidas de prevención, vigilancia y control sanitario implementadas a raíz del caso de meningoencefalitis amebiana primaria causado por Naegleria fowleri, ocurrido en un niño de Fiambalá, departamento Tinogasta.

El requerimiento también abarca los protocolos sanitarios aplicables a los manantiales y complejos termales de la provincia.

Entre los puntos solicitados se encuentran la investigación epidemiológica, el relevamiento y análisis ambiental, las medidas preventivas adoptadas, la eventual suspensión de actividades y las condiciones sanitarias necesarias para su reanudación, entre otros aspectos.

En los fundamentos de la iniciativa se señala que el pedido no se limita a conocer las actuaciones desarrolladas ante el caso de Fiambalá, sino que también busca conocer los mecanismos generales de vigilancia y control sanitario existentes sobre los manantiales y complejos termales de Catamarca.

Obras e infraestructura vial

Por impulso del senador Augusto Ojeda, el Senado requirió que, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública y de la Administración General de Vialidad Provincial, se incorpore a la Red Vial Provincial, como extensión y continuidad de la traza de la Ruta Provincial N° 21, el camino vecinal paralelo al Ferrocarril General Belgrano, ubicado en el departamento El Alto.

El tramo comienza en la mencionada ruta y concluye en su empalme con la Ruta Provincial N° 29, con una extensión de 8.300 metros.

Por otra parte, la Cámara acompañó el proyecto de la senadora Belén Menecier referido a la planificación y construcción de un parador de camiones en el predio ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el ingreso a La Merced, departamento Paclín.

Declaraciones de interés parlamentario

Durante la sesión, el Pleno aprobó distintas declaraciones de interés promovidas por las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Guillermo Ferreyra, Carolina Casas y María Elena Lagoria.

Las iniciativas reconocen actividades, proyectos y logros vinculados con la salud comunitaria, la educación, la cultura y la inclusión

Entre ellas, se declaró de interés parlamentario el Programa de Quirófano Móvil, desarrollado por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en reconocimiento a su contribución a la prevención sanitaria, la atención veterinaria territorial, el cuidado responsable de los animales y la protección de la salud comunitaria.

También se destacó el primer premio obtenido por la estudiante catamarqueña Laura Cisneros, alumna del Colegio Belgrano, en el Nivel 2 de la Instancia Nacional de la Olimpíada Argentina de Ciencias Junior 2026, realizada en Mendoza bajo la organización de la Universidad Nacional de Cuyo.

En el ámbito cultural y educativo, el Senado reconoció al Instructorado Universitario en Alfarería de Catamarca “Saberes de Greda y Fuego”, por su aporte a la recuperación, transmisión y valorización de los saberes vinculados con las tradiciones cerámicas prehispánicas de la provincia, su articulación con las prácticas artesanales contemporáneas y sus potenciales iniciativas productivas.

Asimismo, se declaró de interés la participación de Sofía Antonia Chasampi, alumna de la localidad de Mutquín, departamento Pomán, en el Concurso de Lectura en Voz Alta e Ilustración “Ronda de Voces”. El reconocimiento también alcanzó a su docente, Mauro Oscar Antonio Soria, y a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 228 “Bartolomé Mitre”, por el acompañamiento en esta propuesta del Espacio Juana Manso para Niños, destinada a promover la lectura.

Finalmente, el Cuerpo declaró de interés parlamentario el proyecto educativo “Abrir la puerta para ir a jugar: una casita inclusiva”, implementado en el Jardín de Infantes de la Escuela N° 220 “María Delina Figueroa de Iturre”, Anexo 02 (JIN) N° 17, de la localidad de Chañar Punco, departamento Santa María. La iniciativa fue reconocida por su destacada participación en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, donde obtuvo el pase a la instancia nacional.