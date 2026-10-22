Un importante procedimiento contra el narcotráfico se llevó a cabo en la noche del miércoles en el departamento Valle Viejo, donde efectivos de la Policía de Catamarca secuestraron más de 13 kilos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos, además de detener a una mujer de 31 años.

El operativo fue realizado por numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, tras una minuciosa tarea investigativa y por disposición del Juzgado Federal. El allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Los Plateados Oeste, en la localidad de Sumalao.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron $6.118.500 en efectivo, doce panes de cocaína que tenían la marca de un delfín y otros 28 envoltorios de plástico con la misma sustancia. Según la prueba de campo, el material secuestrado alcanzó un peso total de 13,162 kilogramos.

Además, los policías encontraron cinco envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 230 gramos.

En el lugar también se secuestraron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, una balanza digital y una camioneta Volkswagen Amarok, elementos que quedaron a disposición de la investigación judicial.

Finalmente, la mujer de 31 años fue detenida y trasladada junto con los elementos incautados a disposición de la Justicia Federal interviniente, que deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.