La concreción del ansiado Polideportivo Municipal de Valle Viejo sumó un nuevo capítulo de incertidumbre institucional tras confirmarse una nueva postergación en su cronograma de entrega. Lo que en el inicio de la gestión fue anunciado como una obra emblemática de infraestructura deportiva para el departamento Chacarero volvió a ser reprogramado, luego de que la intendenta Susana Zenteno confirmara que el predio no será habilitado durante 2026 y que los plazos se transfieren para el próximo ejercicio municipal en Catamarca.

El anuncio ocurrió durante una recorrida de supervisión de trabajos urbanos en la vía pública, donde la jefa comunal evitó brindar precisiones presupuestarias o fechas técnicas definitivas para la apertura del predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38. Al ser consultada por los plazos de finalización del complejo, la funcionaria eludió detallar el estado de las partidas financieras y fijó la meta de inauguración de la obra del Polideportivo en Catamarca para el próximo año.

El proyecto, iniciado en 2022, acumula un extenso historial de fechas incumplidas y compromisos modificados. La entrega de la primera etapa estuvo proyectada tentativamente para marzo de 2026 y luego recalibrada para el segundo semestre del corriente año bajo el argumento de ajustes técnicos. Esta tercera reprogramación ocurre sin que la Secretaría de Obras Públicas haya presentado certificaciones oficiales de avance de obra ni una memoria descriptiva de los fondos restantes.

La falta de certezas sobre la ejecución presupuestaria reaviva las críticas de vecinos y clubes locales que reclaman espacios equipados para la práctica deportiva. La parálisis o ralentización de los trabajos reabre el debate sobre la planificación pública y el destino de los giros del Tesoro en los municipios del interior.

Falta de informes y demoras en la obra del Polideportivo en Catamarca

Las principales observaciones de la comunidad se dirigen hacia la conducción municipal de Valle Viejo por la falta de transparencia en la rendición de cuentas. Cuestionan que el Ejecutivo comunal postergue sistemáticamente las inauguraciones prometidas sin explicar si el retraso responde a la escasez de partidas presupuestarias o a problemas de provisión de materiales en Catamarca.

De igual manera, referentes de entidades deportivas y vecinos reprocharon que la jefa comunal desdramatice los incumplimientos con apelaciones afectivas hacia la ciudadanía en lugar de presentar informes técnicos de gestión. Criticaron la ausencia de datos oficiales que especifiquen si la finalización del predio dependerá de recursos propios del municipio o de asistencia financiera del Gobierno provincial.

La constante alteración de los plazos sostiene el descontento en el departamento Chacarero. Ante la falta de un plan de trabajo certificado por las autoridades competentes, la comunidad exige precisiones definitivas para la conclusión de la obra del Polideportivo en Catamarca.

Fuente: El Aconquija