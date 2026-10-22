Dos docentes jubiladas, Marcela y Nancy, visibilizaron su reclamo por las demoras en el pago de las liquidaciones finales y de un adicional extraordinario equivalente a tres sueldos, destinado a docentes con más de 30 años de servicio. Ante esta situación, convocaron a una movilización para el próximo miércoles 28 de octubre en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), con el objetivo de obtener respuestas de las autoridades provinciales.

Durante una entrevista con Catamarca es Noticia, las jubiladas explicaron que representan a cientos de docentes que atraviesan la misma situación y denunciaron las dificultades para conocer el estado de los expedientes y avanzar con los trámites necesarios para cobrar.

“Somos la vocera de cientos, porque somos cada vez más los docentes que estamos reclamando el pago de nuestra liquidación final”, expresó una de ellas. Además, señaló que el reclamo incluye el pago de una bonificación extraordinaria de tres sueldos, acordada entre el Gobierno provincial y los gremios para quienes cuentan con más de 30 años de servicio.

Según manifestaron, el beneficio fue establecido mediante el Decreto N.º 1219, firmado el año pasado, pero aseguraron que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que se haya abonado a algún docente.

Demoras de hasta dos años

Las jubiladas señalaron que los tiempos de espera varían según cada caso. Mientras algunas personas llevan ocho meses desde su jubilación sin percibir la liquidación final, otras acumulan hasta dos años de demora.

También cuestionaron el funcionamiento del sistema digital de expedientes, al considerar que los trámites avanzan lentamente y requieren un seguimiento constante para verificar que la documentación esté completa y pueda concretarse el pago.

“Es un verdadero peregrinar tratando de buscar respuestas y tratando de que nuestros expedientes estén completos para el pago”, sostuvo una de las docentes.

Frente a este panorama, explicaron que jubilados del interior provincial se organizaron para realizar un seguimiento de los expedientes. Debido a las dificultades para trasladarse diariamente hasta la Capital, acordaron que distintos docentes concurran por turnos con listados de trámites pendientes, con la intención de impulsar su avance administrativo.

Cuestionamientos a los gremios

Durante la entrevista, Marcela y Nancy también apuntaron contra las organizaciones sindicales, a las que cuestionaron por la falta de acompañamiento en el reclamo.

Indicaron que, si bien los gremios participaron en el acuerdo para establecer el adicional extraordinario, no estarían realizando gestiones suficientes para verificar su cumplimiento.

Incluso, señalaron que debieron informar a representantes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que, según su conocimiento, el beneficio acordado todavía no había sido abonado.

Convocan a una movilización en el CAPE

Las docentes jubiladas convocaron a todos los trabajadores del sector que se encuentren en la misma situación a participar de una concentración prevista para el miércoles 28 de octubre, entre las 8:30 y las 9:00, en la Plaza de Armas del CAPE.

El principal pedido es mantener una reunión directa con la ministra del área para obtener respuestas concretas sobre el estado de los expedientes, las liquidaciones finales y el pago del adicional extraordinario.

“Lo que solicitamos es que nos atienda la ministra, directamente. Nadie más que ella o el gobernador toma las decisiones”, afirmaron.

Finalmente, aseguraron que permanecerán en el lugar hasta ser recibidas y reiteraron la invitación a los docentes jubilados que continúan esperando el pago de sus haberes pendientes para que se sumen a la convocatoria.